शिक्षा

NCERT Recruitment 2026: एनसीईआरटी में 173 नॉन टीचिंग पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10th पास भी कर सकते हैं आवेदन

NCERT Recruitment 2026: एनसीईआरटी में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। नॉन टीचिंग के 173 पदों पर निकली इस भर्ती के लिए 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक आवेदन कर सकते हैं। जानें क्या है सैलरी, आयु सीमा और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 27, 2025

NCERT Recruitment 2026

NCERT Recruitment 2026(Image-Freepik)

NCERT Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने देशभर के योग्य कैंडिडेट्स के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 173 नॉन टीचिंग पदों को भरा जाएगा। खास बात यह है कि, इन पदों के लिए 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार तक अपनी योग्यता के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं।

NCERT Notification 173 Posts: ग्रुप A, B और C के पदों पर होगी नियुक्ति

एनसीईआरटी की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नियुक्तियां ग्रुप A, ग्रुप B और ग्रुप C के अलग-अलग पदों पर की जाएंगी। कुल 173 पदों में से 138 पद ग्रुप ए के लिए, 26 पद ग्रुप बी के लिए और 9 पद ग्रुप सी के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ एससी/एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस (EWS) कैटेगरीज के लिए भी आरक्षण के नियमों के अनुसार सीटें तय की गई हैं।

NCERT Group A B C Recruitment 2026: योग्यता और पद का विवरण

इस भर्ती में पदों की मल्टीप्लिसिटी को देखते हुए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी अलग-अलग रखी गई है। क्लर्क, स्टोर कीपर और लैब असिस्टेंट जैसे पदों के लिए 10वीं, 12वीं या आईटीआई पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इंजीनियर, अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन और प्रोडक्शन ऑफिसर जैसे तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है।

NCERT Recruitment 2026 Salary: सैलरी और एज लिमिट

चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर सैलरी दी जाएगी। लेवल-12 तक के पदों पर 2 लाख रुपये से अधिक मासिक वेतन तक मिल सकता है। वहीं लेवल-2 से लेवल-6 तक 19,900 से 1,12,400 रुपये तक सैलरी 19,900 रुपये के बीच रहेगी। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 50 साल तय की गई है। रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

NCERT Recruitment 2026: आवेदन और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी, 2026 की रात 11 बजकर 55 मिनट तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट ncert.nic.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा।

Hindi News / Education News / NCERT Recruitment 2026: एनसीईआरटी में 173 नॉन टीचिंग पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, 10th पास भी कर सकते हैं आवेदन

