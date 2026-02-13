Jobs 2026: बिना लिखित परीक्षा के सरकारी नौकरी पाने का मौका, 90000 तक सैलरी

Delhi Cantonment Board Recruitment 2026: दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाला Delhi Cantonment Board (DCB) 12 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। खास बात यह है कि इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन सीधे वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा। ये नियुक्तियां फिलहाल एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। हालांकि, काम संतोषजनक रहने पर समय को एक और साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे में अनुभवी उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है।