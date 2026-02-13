Agniveer Army Bharti 2026: कितने उम्र तक के युवा अग्निवीर में कर सकते हैं आवेदन? जान लें सभी पदों के लिए जरुरी योग्यता

Agniveer Army Bharti 2026(Image-Freepik)
Army Agniveer Bharti 2026: देश की सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 13 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। इस बार भर्ती को लेकर सबसे बड़ी चर्चा आयु सीमा में दी गई राहत को लेकर है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर अधिकतम आयु 23 वर्ष करने की मांग उठ रही थी। सरकार ने इस मांग को हद तक स्वीकार करते हुए अधिकतम आयु में एक वर्ष की छूट दी है। अब 17.5 वर्ष से 22 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। यानी जिनका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है, वे पात्र होंगे। हालांकि कुछ पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है। सोल्जर टेक्निकल (एनए/एनए वेट) के लिए आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है। वहीं सिपाही फार्मा पद के लिए 19 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 1 जून से 15 जून 2026 के बीच किया जाएगा।
इस भर्ती के तहत अग्निवीर जनरल ड्यूटी (GD), टेक्निकल, क्लर्क/स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन, सैनिक फार्मा, तकनीकी नर्सिंग सहायक और महिला पुलिस जैसे पद शामिल हैं। अलग-अलग एआरओ द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं।
योग्य उम्मीदवार अपनी पात्रता के आधार पर रेगुलर एंट्री के साथ दो अग्निवीर कैटेगरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अलग-अलग फॉर्म भरने होंगे और दोनों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हालांकि फिजिकल और मेडिकल प्रक्रिया एक ही बार होगी। आवेदन करते समय ही प्राथमिकता तय करनी होगी।
8वीं और 10वीं पास ट्रेड्समैन पद के लिए आवेदन करने वालों को अपने पसंदीदा ट्रेड का चयन करना अनिवार्य है। 10वीं पास उम्मीदवार अधिकतम 9 ट्रेड चुन सकते हैं, जबकि 8वीं पास अभ्यर्थियों को 2 ट्रेड का विकल्प मिलेगा। यदि कोई उम्मीदवार ट्रेड का चयन नहीं करता है तो मेरिट में आने के बावजूद चयन नहीं होगा।
