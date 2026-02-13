Agniveer Army Bharti 2026: कितने उम्र तक के युवा अग्निवीर में कर सकते हैं आवेदन? जान लें सभी पदों के लिए जरुरी योग्यता

Army Agniveer Bharti 2026: देश की सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज, 13 फरवरी 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल 2026 तय की गई है। इस बार भर्ती को लेकर सबसे बड़ी चर्चा आयु सीमा में दी गई राहत को लेकर है। कई दिनों से सोशल मीडिया पर अधिकतम आयु 23 वर्ष करने की मांग उठ रही थी। सरकार ने इस मांग को हद तक स्वीकार करते हुए अधिकतम आयु में एक वर्ष की छूट दी है। अब 17.5 वर्ष से 22 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकेंगे। यानी जिनका जन्म 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है, वे पात्र होंगे। हालांकि कुछ पदों के लिए आयु सीमा अलग-अलग तय की गई है। सोल्जर टेक्निकल (एनए/एनए वेट) के लिए आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है। वहीं सिपाही फार्मा पद के लिए 19 से 25 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा का आयोजन 1 जून से 15 जून 2026 के बीच किया जाएगा।