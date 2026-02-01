जेडीबी कॉलेज में नृत्य प्रतियोगिता में छात्राओं ने बिखेरा प्रतिभा का जादू

महाविद्यालय परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एकल नृत्य प्रतियोगिता में संगीत विभाग की छात्रा एकता बाघ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। संजना गुर्जर एवं चैनसी अग्रवाल द्वितीय, साक्षी वर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। समूह नृत्य प्रतियोगिता में कावेरी एवं समूह ने प्रथम, डिम्पल एवं समूह ने द्वितीय तथा रविना एवं समूह ने तृतीय स्थान हासिल किया।