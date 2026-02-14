RAC कांस्टेबल ने कोटा के सरकारी क्वार्टर में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे मासूम बेटा-बेटी

दीगोद क्षेत्र के एक गांव में 10वीं बोर्ड परीक्षा से पहले एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में परिजन उसे कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए, जहां गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। छात्रा के पिता ने बताया कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। बेटी का पढ़ाई में मन नहीं था। डेढ़ दो महीने से स्कूल भी नहीं जा रही थी। वो कहती थी, मुझे नहीं पढ़ना। मैंने कहा था कि बेटा परीक्षा ती दे ले। रिजल्ट की टेंशन मत कर।