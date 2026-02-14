14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

RAC कांस्टेबल ने कोटा के सरकारी क्वार्टर में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे मासूम बेटा-बेटी

RAC Constable Premshankar Committed Suicide: कोटा में आरएसी कांस्टेबल प्रेमशंकर महावर ने ड्यूटी से लौटने के बाद सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली।

1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Feb 14, 2026

RAC Suicide Case

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका

Kota Suicide Case: आरएसी कांस्टेबल ने गुरुवार रात ड्यूटी से लौटने के बाद सरकारी क्वार्टर में आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल कमांडो की ट्रेनिंग कर चुका था। पुलिस ने बताया कि दादाबाड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात आरएसी कांस्टेबल बूंदी जिले के करवर थाना क्षेत्र के गांव जरखोदा निवासी प्रेमशंकर महावर (37) ड्यूटी कर सरकारी क्वार्टर आया था। जहां उसने आत्महत्या कर ली।

परिजन और आरएसी जवान उसे न्यू मेडिकल कॉलेज लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग सका है।

घटनास्थल से सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। वह 2008 से आरएसी में नौकरी कर रहा था। अभी भी सैकंड बटालियन में तैनात था। प्रेमशंकर के 7 साल की बेटी और 3 साल का बेटा है। जो फूट-फूटकर रोते रहे। दादाबाड़ी थाना अधिकारी बलदेव राम ने बताया कि प्रेमशंकर शाम को रोल कॉल में गया था। वहां से वापस क्वार्टर आया और कमरे में आत्महत्या कर ली।

पढ़ाई के तनाव में छात्रा ने की आत्महत्या

दीगोद क्षेत्र के एक गांव में 10वीं बोर्ड परीक्षा से पहले एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की। गंभीर हालत में परिजन उसे कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर गए, जहां गुरुवार रात उसकी मौत हो गई। छात्रा के पिता ने बताया कि वह पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। बेटी का पढ़ाई में मन नहीं था। डेढ़ दो महीने से स्कूल भी नहीं जा रही थी। वो कहती थी, मुझे नहीं पढ़ना। मैंने कहा था कि बेटा परीक्षा ती दे ले। रिजल्ट की टेंशन मत कर।

वह गुरुवार सुबह 7 बजे पत्नी के साथ मजदूरी के लिए कोटा आ गया। करीब पौने 10 बजे उसे फोन पर घटना की सूचना मिली। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।

ये भी पढ़ें

Kota Suicide: 10th बोर्ड एग्जाम नहीं देना था तो नाबलिग बच्ची ने किया सुसाइड, पहले पेपर के दिन दे दी जान
कोटा
Kota-Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 11:33 am

Published on:

14 Feb 2026 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / RAC कांस्टेबल ने कोटा के सरकारी क्वार्टर में किया सुसाइड, फूट-फूटकर रोते रहे मासूम बेटा-बेटी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: 10 फरवरी को शादी, 3 दिन बाद भीषण सड़क हादसा, ICU में जिंदगी की जंग लड़ रहे नवविवाहित

Accident
कोटा

Kota Gold-Silver Price: लगातार दूसरे दिन गिरे सोने-चांदी के भाव, 11000 रुपए सस्ती हुई चांदी, जानें सर्राफा मार्केट का लेटेस्ट हाल

gold silver price
कोटा

Modak : नए भवन के लिए बजट स्वीकृति का इंतजार, जर्जर में कर रहें उपचार

- मोड़क स्टेशन में अस्पताल का भवन 30 साल पहले बना था, विभाग ने भी कर रखा है जर्जर घो​षित
समाचार

कोचिंग सिटी में वेलेंटाइन डे: कोटा की एक्सपर्ट फैक्ल्टी बता रही प्यार के अनूठे मायने, स्टूडेंट्स को करवा रहे साइंस से मोहब्बत

Valentines Day 2026
कोटा

चेचट में फिर सूरे मकान से चोरों ने चुराए लाखों के जेवर

- ​दिन के समय वारदात, नकद 15 हजार रुपए भी ले गए, मुख्य गेट का तोड़ा ताला
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.