Kota Suicide: 10th बोर्ड एग्जाम नहीं देना था तो नाबलिग बच्ची ने किया सुसाइड, पहले पेपर के दिन दे दी जान

कोटा जिले के दीगोद थाना अंतर्गत ककरावदा गांव की 16 वर्षीय छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और गुरुवार को उसका बोर्ड एग्जाम था। पिता के अनुसार बेटी पिछले डेढ़-दो महीनों से स्कूल नहीं जा रही थी और पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। वह बार-बार कहती थी कि उसे आगे पढ़ाई नहीं करनी। पिता ने उसे समझाते हुए कहा था कि कम से कम परीक्षा दे, रिजल्ट की चिंता न करे।