साइब्राथॉन: ट्रिपल आईटी कोटा टीम का शानदार प्रदर्शन, मिला पांचवा स्थान

ट्रिपल आईटी कोटा टीम
Kota News: जयपुर में 6-7 फरवरी को आयोजित नेशनल लेवल हैकाथॉन जयपुर साइब्राथॉन 2025 का सफल आयोजन हुआ। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ट्रिपल आईटी कोटा की टीम एक्सकैलिबर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांचवा स्थान प्राप्त किया। टीम का नेतृत्व मितुल ऋषि ने किया, जबकि अरबाज खान टीम के प्रमुख सदस्य रहे।
हैकाथॉन के शुरुआती चरण में देशभर से 1500 से अधिक टीमों ने भाग लिया, जिनमें से केवल 300 से अधिक टीमों को 19 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 24 घंटे के अत्यंत प्रतिस्पर्धी ग्रैंड फिनाले में पहुंचने का अवसर मिला। इतने कड़े राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में टीम एक्सकैलिबर ने अपनी तकनीकी दक्षता, नवाचार क्षमता, मजबूत सिस्टम डिज़ाइन और प्रभावी टीमवर्क से विशेष पहचान बनाई।
प्रतियोगिता के दौरान टीम ने केयरग्रिड एआई नामक एक स्मार्ट हेल्थ रिकॉर्ड्स एवं इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया, जिसका उद्देश्य वास्तविक जीवन में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। इस प्रोजेक्ट में मजबूत तकनीकी क्रियान्वयन, जिम्मेदार एआई इंटीग्रेशन, सुरक्षित सिस्टम आर्किटेक्चर और प्रोडक्शन-रेडी डिप्लॉयमेंट का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया, जो रचनात्मकता और व्यावहारिक प्रभाव दोनों को दर्शाता है।
टीम की इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर संस्थान के निदेशक एन.पी. पाढ़ी, समन्वयक प्रो. के.के. शर्मा सहित सभी फैकल्टी सदस्यों ने ट्रिपल आईटी कोटा टीम को बधाई दी।
