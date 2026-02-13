साइब्राथॉन: ट्रिपल आईटी कोटा टीम का शानदार प्रदर्शन, मिला पांचवा स्थान

हैकाथॉन के शुरुआती चरण में देशभर से 1500 से अधिक टीमों ने भाग लिया, जिनमें से केवल 300 से अधिक टीमों को 19 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए 24 घंटे के अत्यंत प्रतिस्पर्धी ग्रैंड फिनाले में पहुंचने का अवसर मिला। इतने कड़े राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले में टीम एक्सकैलिबर ने अपनी तकनीकी दक्षता, नवाचार क्षमता, मजबूत सिस्टम डिज़ाइन और प्रभावी टीमवर्क से विशेष पहचान बनाई।