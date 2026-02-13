IGNOU BEd Admission: इग्नू से करना है बीएड तो इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जान लें जरुरी योग्यता

IGNOU BEd Admission
Indira Gandhi National Open University ने बीएड प्रवेश 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अच्छी बात यह है कि पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है। अभ्यर्थियों को किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 27 फरवरी 2026 तय की गई है, इसलिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह है कि आखिरी दिन का इंतजार न करें।
पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार के पास विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य या ह्यूमैनिटीज विषय में ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए हैं। वहीं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान और गणित विषय में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 45 प्रतिशत तय की गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षक ट्रेनिंग से जोड़ना है।
आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल रखी गई है। सबसे पहले उम्मीदवारों को यूनिवर्सिटी के बीएड प्रवेश पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करना जरूरी है, क्योंकि आगे की सूचना इन्हीं के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक डिटेल्स और अन्य आवश्यक जानकारी सावधानी से भरनी होगी। पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी डाक्यूमेंट्स तय प्रारूप में अपलोड करने होंगे। सभी डिटेल जांचने के बाद आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदन फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रखना जरूरी है।
