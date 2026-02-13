IGNOU BEd Admission: इग्नू से करना है बीएड तो इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, जान लें जरुरी योग्यता



पात्रता की बात करें तो उम्मीदवार के पास विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य या ह्यूमैनिटीज विषय में ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनिवार्य रखे गए हैं। वहीं इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए विज्ञान और गणित विषय में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55 प्रतिशत अंक जरूरी होंगे। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की सीमा 45 प्रतिशत तय की गई है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षक ट्रेनिंग से जोड़ना है।