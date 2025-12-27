BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 500 से ज्यादा पदों, 10वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

BSF Recruitment 2025: BSF में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (GD) के कुल 549 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है। यह भर्ती विशेष रूप से उन खिलाड़ियों के लिए है, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में देश के लिए पदक जीता हो।बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।