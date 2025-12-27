BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 500 से ज्यादा पदों, 10वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

27 दिसंबर 2025,

शनिवार

शिक्षा

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में 500 से ज्यादा पदों, 10वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

BSF Vacancy 2025: चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा। यह वेतन केंद्र सरकार के अन्य भत्तों के अतिरिक्त होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 27, 2025

BSF Recruitment 2025

BSF Recruitment 2025(Image-Freepik)

BSF Recruitment 2025: BSF में नौकरी पाने का बढ़िया मौका सामने आया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कॉन्स्टेबल (GD) के कुल 549 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है। यह भर्ती विशेष रूप से उन खिलाड़ियों के लिए है, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में देश के लिए पदक जीता हो।बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन लिंक सक्रिय होने के बाद उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

इस भर्ती के तहत आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, जूडो, कराटे, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, शूटिंग, योगा सहित कई खेलों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर विभिन्न खेल विधाओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयन का अवसर दिया जाएगा।

BSF Vacancy 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवार ने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक प्राप्त किया हो। आयु सीमा के तहत उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 23 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 18 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

BSF Bharti: जान लें चयन प्रक्रिया


चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें शॉर्टलिस्टिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल है। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों को ही अंतिम रूप से नियुक्ति दी जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

BSF Recruitment 2025: सैलरी और आवेदन शुल्क


चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के तहत 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये प्रतिमाह तक वेतन दिया जाएगा। यह वेतन केंद्र सरकार के अन्य भत्तों के अतिरिक्त होगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 159 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क रखा गया है।

27 Dec 2025 01:43 pm

