MEA Recruitment 2025: विदेश मंत्रालय में 2.25 लाख महीने की नौकरी पाने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

MEA Recruitment 2025: भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी मल्टीलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस (MER) डिवीजन में अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां आगामी ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के दौरान मंत्रालय के कार्यों में सहायता के लिए की जा रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी, 2026 की शाम 5:30 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट के 2 पद और कंसल्टेंट के 10 पद भरे जाएंगे। इन सभी पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालयों जैसे साउथ ब्लॉक और जवाहरलाल नेहरू भवन में की जाएगी।