शिक्षा

MEA Recruitment 2025: विदेश मंत्रालय में 2.25 लाख महीने की नौकरी पाने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

MEA Recruitment 2025: विदेश मंत्रालय में पॉलिसी स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली है। BRICS की तैयारियों के लिए MEA को चाहिए एक्सपर्ट्स। 2.25 लाख रूपये तक की सैलरी और दिल्ली में काम करने का मौका। अगर आपके पास मास्टर डिग्री और अनुभव है, तो 16 जनवरी, 2026 से पहले आवेदन करें। जानें कैसे मिलेगी नौकरी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 26, 2025

MEA Recruitment 2025

MEA Recruitment 2025 (Image saurce: Freepik)

MEA Recruitment 2025: भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी मल्टीलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस (MER) डिवीजन में अलग-अलग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। यह भर्तियां आगामी ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के दौरान मंत्रालय के कार्यों में सहायता के लिए की जा रही हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 जनवरी, 2026 की शाम 5:30 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट के 2 पद और कंसल्टेंट के 10 पद भरे जाएंगे। इन सभी पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के कार्यालयों जैसे साउथ ब्लॉक और जवाहरलाल नेहरू भवन में की जाएगी।

MEA Recruitment BRICS 2025: जरूरी योग्यता और आयु सीमा

  • पॉलिसी स्पेशलिस्ट- उम्मीदवारों के पास इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉ में मास्टर डिग्री या उससे उच्च योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों या भारत सरकार के साथ मल्टीलेटरल काम में कम से कम तीन साल का अनुभव जरूरी है। आवेदन की आखिरी तारीख तक कैंडिडेट्स की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • कंसल्टेंट- कैंडिडेट्स के पास कंसल्टेंट के पद के लिए संबंधित विषय में मास्टर डिग्री और कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस पद के लिए कैंडिडेट्स की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तय की गई है।

MEA Recruitment Salary 2025: वेतन कितना मिलेगा?

पॉलिसी स्पेशलिस्ट को अधिकतम 2.25 लाख रुपए प्रतिमाह तक का स्टाइपेंड दिया जाएगा। कंसल्टेंट को सालाना अधिकतम 10 लाख रुपए तक का पैकेज मिलेगा। यह नियुक्तियां शुरुआत में एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। कामकाज और जरूरत के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू या लिखित परीक्षा की जानकारी ईमेल के जरिए दी जाएगी।

MEA Recruitment 2025: क्या होगा काम?

चयनित उम्मीदवारों को ब्रिक्स के अलग-अलग वर्किंग ग्रुप जैसे व्यापार, वित्त, ऊर्जा, कृषि और हेल्थ सेक्टर में काम करना होगा। इसके साथ ही BRICS देशों और अंतरराष्ट्रीय मीटिंग्स, बातचीत में सहयोग और परिणाम डाक्यूमेंट्स का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही कंसल्टेंट मंत्रालय को प्रस्तुतियां, पोजिशन पेपर और मीडिया से जुड़ी सामग्री तैयार करने में मदद करेंगे। इसके साथ ही संबंधित विषयों पर विभिन्न देशों की स्थिति पर नजर रखना और मंत्रालयों व थिंक टैंक के साथ कम्युनिकेशन करना होगा।

Mea recruitment 2025 Apply: ऐसे करें आवेदन

  • योग्य उम्मीदवार विदेश मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
  • आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू भवन स्थित अवर सचिव (PF&PG) के पते पर भेज सकते है।
  • उम्मीदवार अपना आवेदन ईमेल आईडी aopfsec@mea.gov.in पर भी भेज सकते हैं।

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू या लिखित परीक्षा की जानकारी उनके ईमेल के जरिए दी जाएगी। भर्ती से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर वैकेंसी सेक्शन देख सकते है।

Published on:

Hindi News / Education News / MEA Recruitment 2025: विदेश मंत्रालय में 2.25 लाख महीने की नौकरी पाने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

