RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तारीखें बदलीं, अब इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड

RRB CBT Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी 2025 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम्स के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव किया है। जो परीक्षा पहले 1 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच होनी थी वह अब जनवरी और फरवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर नया शेड्यूल देख सकते हैं। रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 32,348 रिक्त पदों को भरने जा रहा है। बोर्ड ने साफ किया है कि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियमानुसार फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास की सुविधा भी दी जाएगी।