शिक्षा

RRB Group D Exam 2025: रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तारीखें बदलीं, अब इस दिन जारी होंगे एडमिट कार्ड

RRB Group D Exam 2025: रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 की तारीखों में बदलाव कर दिया है। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर नया टाइम टेबल देख सकते हैं।

भारत

Mohsina Bano

Dec 25, 2025

RRB Group D Exam 2025

RRB Group D Exam 2025 (Image Saurce: Freepik)

RRB CBT Exam Date 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने ग्रुप डी 2025 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) एग्जाम्स के टाइम टेबल में बड़ा बदलाव किया है। जो परीक्षा पहले 1 जनवरी से 16 जनवरी 2026 के बीच होनी थी वह अब जनवरी और फरवरी 2026 में आयोजित की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in पर जाकर नया शेड्यूल देख सकते हैं। रेलवे इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 32,348 रिक्त पदों को भरने जा रहा है। बोर्ड ने साफ किया है कि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नियमानुसार फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास की सुविधा भी दी जाएगी।

RRB Group D Revised Schedule 2025: परीक्षा का नया शेड्यूल

रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स अब इन तारीखों पर आयोजित होंगी।

  • 8 और 9 जनवरी 2025
  • 2, 3, 4, 5, 6 और 9 फरवरी 2026

RRB Exam City Slip 2025: कब मिलेगा एडमिट कार्ड और सिटी स्लिप

रेलवे भर्ती बोर्ड के ऑफिशइयल नोटिफिकेशन के मुताबिक परीक्षा किस शहर में है इसकी जानकारी एग्जाम से 10 दिन पहले मिल जाएगी। वहीं एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले जारी किए जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स की परीक्षा 8 जनवरी को है वे 3 या 4 जनवरी, 2025 से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

RRB Group D Syllabus 2025: परीक्षा का पैटर्न और पासिंग मार्क्स

ग्रुप डी की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के लिए उम्मीदवारों को 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर सही जवाब पर 1 नंबर मिलेगा लेकिन गलत जवाब देने पर 0.33 नंबर काट लिए जाएंगे। पास होने के लिए जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40% अंक वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 30% अंक लाना जरूरी है।

RRB Group D Exam 2025: किन विषयों से आएंगे सवाल

परीक्षा में कैंडिडेट्स की योग्यता परखने के लिए गणित, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सामान्य विज्ञान, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जैसे विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा के तहत ट्रैक मेंटेनर्स ग्रेड-IV, असिस्टेंट पॉइंट्समैन और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन जैसे तकनीकी विभागों में खाली पदों को भरा जाएगा।

25 Dec 2025 03:21 pm

