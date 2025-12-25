OSSSC Recruitment 2026: आरआई, एआरआई समेत 500 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन

OSSSC Recruitment 2026(Image-Freepik)
OSSSC Recruitment 2026: ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग (OSSSC) ने आरआई, एआरआई, आईसीडीएस सुपरवाइजर समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी OSSSC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आयोग द्वारा आवेदन की अंतिम तारीख 29 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार तय की जाएगी। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा या 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी डिटेल जानकारी आयोग द्वारा जारी की जाने वाली डिटेल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का लाभ मिलेगा।
इसके अलावा OSSSC ने एक्साइज कांस्टेबल भर्ती 2026 को लेकर भी जानकारी दी है। इस पद के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। उम्मीदवार 30 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकेंगे। एक्साइज कांस्टेबल भर्ती के लिए अंतिम आवेदन तिथि 30 जनवरी 2026 तय की गई है। आवेदन का डायरेक्ट लिंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
OSSSC एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अंतिम चरण में डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। चयन से जुड़ी डिटेल जानकारी और परीक्षा पैटर्न आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी जाएगी।
