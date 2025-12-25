OSSSC Recruitment 2026: आरआई, एआरआई समेत 500 से ज्यादा पदों के लिए निकली भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन



इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार तय की जाएगी। उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा या 12वीं पास होना अनिवार्य होगा। शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी डिटेल जानकारी आयोग द्वारा जारी की जाने वाली डिटेल नोटिफिकेशन में दी जाएगी। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का लाभ मिलेगा।