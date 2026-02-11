सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Bank Of Baroda Admit Card 2026

Bank Of Baroda Admit Card 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑफिस असिस्टेंट(Peon) के 500 पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक की ओर से साफ कर दिया गया है कि बिना एडमिट कार्ड के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगा। यानी परीक्षा वाले दिन एडमिट कार्ड अपने साथ ले जाना अनिवार्य है।