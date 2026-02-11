11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UP Finance Minister: कितने पढ़े-लिखे हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना?

UP Finance Minister Suresh Khanna: 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। शाहजहांपुर सीट से नौवीं बार जीत दर्ज कर उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास फिर से कराया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Feb 11, 2026

UP Finance Minister

UP Finance Minister Suresh Khanna

UP Finance Minister Kaun Hain: Uttar Pradesh Budget 2026: यूपी विधानसभा में बुधवार को राज्य का बजट 2026 पेश हो रहा है। इस बार का बजट 9 लाख 12 हजार 696.35 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी बजट 2026-27 पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के सबसे बड़े सूबे के वित्त मंत्री कितने पढ़े-लिखे हैं? आइये जानते हैं।

UP Finance Minister Kaun Hain: कौन हैं सुरेश खन्ना?


1954 में शाहजहांपुर में जन्मे सुरेश खन्ना के पिता का नाम रामनारायण खन्ना था। शुरुआती पढ़ाई-लिखाई अपने शहर में ही हुई। उन्होंने जीएफ कॉलेज, शाहजहांपुर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद कानून की पढ़ाई के लिए लखनऊ का रुख किया और 1977 में लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री पूरी की। छात्र जीवन से ही उनका रुझान राजनीति की ओर था। कॉलेज के दिनों में ही वे छात्र आंदोलनों और संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय हो गए थे।

UP Finance Minister: कैसा रहा राजनीतिक सफर


वर्ष 1980 में उन्होंने लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में कदम रखा, लेकिन उस समय जीत हाथ नहीं लगी। हार के बाद भी उन्होंने राजनीति से दूरी नहीं बनाई। मेहनत जारी रखी। नौ साल बाद 1989 में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में शाहजहांपुर नगर सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सुरेश खन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लगातार चुनाव जीतते रहे और क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 2004 से 2007 के बीच भाजपा विधानमंडल दल के सचेतक के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। संगठन में उनकी पकड़ और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।

Suresh Khanna: लगातार नौवीं बार जीता चुनाव


2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। शाहजहांपुर सीट से नौवीं बार जीत दर्ज कर उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास फिर से कराया। इतने लंबे समय तक एक ही क्षेत्र से जीत हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन सुरेश खन्ना ने इसे संभव कर दिखाया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 12:01 pm

Hindi News / Education News / UP Finance Minister: कितने पढ़े-लिखे हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना?

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान में युवाओं को सिखाई जाएगी विदेशी भाषा, 20,000 रुपये का ई-वाउचर भी दिया जाएगा

Rajasthan Budget 2026
शिक्षा

UP Budget 2026: यूपी में युवाओं को मिलेगा फ्री 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन, मुफ्त कोचिंग का भी प्रबंध

UP Budget 2026
शिक्षा

ICMAI CMA December 2025 Results कब होगा जारी? जानें कैसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

ICMAI CMA December 2025 Results
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Feb 11 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Feb 11 2026
शिक्षा

RRB: रेलवे JE, DMS और CMA भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव, CBT-1 अब 19 से 25 फरवरी 2026 के बीच होगी

RRB
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.