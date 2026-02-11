UP Finance Minister: कितने पढ़े-लिखे हैं यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना?



वर्ष 1980 में उन्होंने लोकदल के टिकट पर चुनाव मैदान में कदम रखा, लेकिन उस समय जीत हाथ नहीं लगी। हार के बाद भी उन्होंने राजनीति से दूरी नहीं बनाई। मेहनत जारी रखी। नौ साल बाद 1989 में भाजपा के प्रत्याशी के रूप में शाहजहांपुर नगर सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधानसभा पहुंचे। इसके बाद सुरेश खन्ना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे लगातार चुनाव जीतते रहे और क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करते गए। 2004 से 2007 के बीच भाजपा विधानमंडल दल के सचेतक के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। संगठन में उनकी पकड़ और प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।