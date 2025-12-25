25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Atal Bihari Vajpayee Vs Narendra Modi: दोनों नेताओं में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा? पीएम मोदी के पास हैं ये डिग्रियां

देश के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्रियों को लेकर खूब विवाद हुआ था। बाद में पार्टी ने इस संबंध में जानकारी भी दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम मोदी में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 25, 2025

Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi

Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi

Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary: देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सोशल मीडिया पर इस बात के बहस हर साल छिड़ जाती है कि हम क्रिसमस के कारण देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भूल जाते हैं। पूर्व पीएम का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उसके बाद अलग-अलग कारणों से वे दश के कई शहरों में रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्व पीएम के पास कौन-कौन सी डिग्रियां थीं। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि देश के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी कहां तक पढ़ें हैं। आइये जानते हैं, इन दोनों नेताओं के एजुकेशन के बारे में।

Atal Bihari Vajpayee Vs Narendra Modi Education

Atal Bihari Vajpayee: कितने पढ़-लिखे थे अटल बिहारी वाजपेयी?


अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। उनके पिता पेशे से शिक्षक थे। वाजपेयी जी के दादा श्यामलाल वाजपेयी मूल रूप से मुरैना जिले के रहने वाले थे, बाद में बेहतर अवसरों की तलाश में परिवार ग्वालियर आ गया। वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, जबकि उन्होंने हाईस्कूल की पढ़ाई गोरखी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, ग्वालियर, जो अब (महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय महाविद्यालय) के नामा से जाना जाता है से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की। मास्टर उन्होंने डीएवी कॉलेज, कानपुर जो आगरा विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, वहां से की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें तत्कालीन ग्वालियर रियासत की सिंधिया राजघराने की ओर से 75 रुपये मासिक स्कॉलरशिप भी मिली थी।

Narendra Modi: कितने पढ़-लिखे हैं पीएम मोदी?


मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मास्टर ऑफ आर्ट्स तक शिक्षा हासिल की है। पीएम मोदी ने वर्ष 1967 में दसवीं कक्षा गुजरात बोर्ड से पास की थी। इसके बाद उन्होंने 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की डिग्री हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से से मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) की पढ़ाई पूरी की। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से उनकी डिग्री भी जारी की गई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

25 Dec 2025 11:56 am

Published on:

25 Dec 2025 11:11 am

Hindi News / Education News / Atal Bihari Vajpayee Vs Narendra Modi: दोनों नेताओं में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा? पीएम मोदी के पास हैं ये डिग्रियां

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

IGNOU Online Courses: इग्नू से घर बैठे कर सकते हैं कोर्स, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू

IGNOU Online Course 2026
शिक्षा

SSC Stenographer Recruitment 2025: स्टेनोग्राफर के 326 पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका, जानें कैसे करें आवेदन

SSC Stenographer Recruitment 2025
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 24 2025: स्कूल असेंबली के लिए 24 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Dec 24 2025
शिक्षा

Bihar Board Class 12 Exams 2026: इन तारीखों पर होगी बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षाएं, जानें पूरी जानकारी

Bihar Board Class 12 Exams 2026
शिक्षा

UNIRAJ Result 2025: एमए, एमएससी,एलएलएम सहित कई कोर्सों का रिजल्ट हुआ जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक

UNIRAJ Result 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.