Atal Bihari Vajpayee Vs Narendra Modi: दोनों नेताओं में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा? पीएम मोदी के पास हैं ये डिग्रियां

Atal Bihari Vajpayee, Narendra Modi
Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary: देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। सोशल मीडिया पर इस बात के बहस हर साल छिड़ जाती है कि हम क्रिसमस के कारण देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भूल जाते हैं। पूर्व पीएम का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उसके बाद अलग-अलग कारणों से वे दश के कई शहरों में रहें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्व पीएम के पास कौन-कौन सी डिग्रियां थीं। साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि देश के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी कहां तक पढ़ें हैं। आइये जानते हैं, इन दोनों नेताओं के एजुकेशन के बारे में।
अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। उनके पिता पेशे से शिक्षक थे। वाजपेयी जी के दादा श्यामलाल वाजपेयी मूल रूप से मुरैना जिले के रहने वाले थे, बाद में बेहतर अवसरों की तलाश में परिवार ग्वालियर आ गया। वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, जबकि उन्होंने हाईस्कूल की पढ़ाई गोरखी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, ग्वालियर, जो अब (महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय महाविद्यालय) के नामा से जाना जाता है से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की। मास्टर उन्होंने डीएवी कॉलेज, कानपुर जो आगरा विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, वहां से की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें तत्कालीन ग्वालियर रियासत की सिंधिया राजघराने की ओर से 75 रुपये मासिक स्कॉलरशिप भी मिली थी।
मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की बात करें तो चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मास्टर ऑफ आर्ट्स तक शिक्षा हासिल की है। पीएम मोदी ने वर्ष 1967 में दसवीं कक्षा गुजरात बोर्ड से पास की थी। इसके बाद उन्होंने 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स (BA) की डिग्री हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से से मास्टर ऑफ आर्ट्स (MA) की पढ़ाई पूरी की। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से उनकी डिग्री भी जारी की गई थी।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग