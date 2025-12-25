Atal Bihari Vajpayee Vs Narendra Modi: दोनों नेताओं में कौन ज्यादा पढ़ा-लिखा? पीएम मोदी के पास हैं ये डिग्रियां



अटल बिहारी वाजपेयी की माता का नाम कृष्णा देवी और पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी थे। उनके पिता पेशे से शिक्षक थे। वाजपेयी जी के दादा श्यामलाल वाजपेयी मूल रूप से मुरैना जिले के रहने वाले थे, बाद में बेहतर अवसरों की तलाश में परिवार ग्वालियर आ गया। वाजपेयी जी की प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से हुई, जबकि उन्होंने हाईस्कूल की पढ़ाई गोरखी स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया कॉलेज, ग्वालियर, जो अब (महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय महाविद्यालय) के नामा से जाना जाता है से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषयों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की। मास्टर उन्होंने डीएवी कॉलेज, कानपुर जो आगरा विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, वहां से की। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें तत्कालीन ग्वालियर रियासत की सिंधिया राजघराने की ओर से 75 रुपये मासिक स्कॉलरशिप भी मिली थी।