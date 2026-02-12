Rajpal Yadav Education Qualification: इतने पढ़ें-लिखे हैं राजपाल यादव, डिग्रियों की लिस्ट देख रह जाएंगे हैरान

Rajpal Yadav Education Qualification: बॉलीवुड में जब भी कॉमेडी का जिक्र होता है, तो राजपाल यादव का नाम अपने-आप सामने आ जाता है। सालों से राजपाल यादव अपनी अभिनय से लोगों को हंसाते आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो मुसीबतों से घिरे हुए हैं। वजह है उनका तिहाड़ जेल पहुंचना। दरअसल, करीब 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद राजपाल यादव ने हाल ही में तिहाड़ जेल में सरेंडर किया। फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे भी आए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर पर्दे पर लोगों को हंसाने वाला यह कलाकार पढ़ाई-लिखाई में कितना आगे रहा है? आइये जानते हैं।