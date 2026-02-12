BPSC TRE 4.0 Notification: जानें कब जारी होगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन, इतने पदों की होगी वैकेंसी

BPSC TRE 4.0 Notification: बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, यानी TRE 4.0, को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को सामान्य प्रशासन विभाग से बहाली की अधियाचना मिल गई है। इसका मतलब है कि अब प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने पुष्टि की है कि इस चरण में कुल 46 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मार्च 2026 में इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसी महीने से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू होने की उम्मीद है। डिटेल नोटिफिकेशन में योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी दी जाएगी।