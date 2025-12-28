SSC GD constable Recruitment 2026: 25 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका, विंडो बंद होने से पहले ऐसे पूरा करें रजिस्ट्रेशन

SSC GD Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik
SSC GD constable Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से निकाली गई जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने का अब आखिरी मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 25,487 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है।
कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक का इंतजार न करें। आयोग का कहना है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सर्वर डाउन होने या लॉगिन करने में परेशानी आ सकती है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आवेदन की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर दें।
इस भर्ती के जरिए चुने गए युवाओं को देश के अलग-अलग सुरक्षा बलों में काम करने का मौका मिलेगा। कुल 25,487 पदों में से पुरुष उम्मीदवारों के लिए 23,467 और महिलाओं के लिए 2,020 पद हैं। इन पदों का विवरण इस प्रकार है-
इस भर्ती के लिए बहुत सरल रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र की गिनती 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से एज लिमिट में छूट दी जाएगी।
