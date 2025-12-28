28 दिसंबर 2025,

रविवार

शिक्षा

SSC GD constable Recruitment 2026: 25 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका, विंडो बंद होने से पहले ऐसे पूरा करें रजिस्ट्रेशन

SSC GD Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी की गई 25,487 कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बहुत नजदीक है। कैंडिडेट्स 31 दिसंबर से पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने का सुनहरा मौका न गंवाएं। जानिए आवेदन प्रक्रिया और जरूरी तारीखों की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 28, 2025

SSC GD Recruitment 2026

SSC GD Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik

SSC GD constable Recruitment 2026: अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए वर्दी पहनने का सपना देख रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से निकाली गई जीडी कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने का अब आखिरी मौका है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 25,487 पदों को भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 है।

SSC GD Constable Last Date: आखिरी तारीख का न करें इंतजार

कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक का इंतजार न करें। आयोग का कहना है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सर्वर डाउन होने या लॉगिन करने में परेशानी आ सकती है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आवेदन की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर दें।

SSC GD Vacancy Details 2026: कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के जरिए चुने गए युवाओं को देश के अलग-अलग सुरक्षा बलों में काम करने का मौका मिलेगा। कुल 25,487 पदों में से पुरुष उम्मीदवारों के लिए 23,467 और महिलाओं के लिए 2,020 पद हैं। इन पदों का विवरण इस प्रकार है-

  • सीमा सुरक्षा बल (BSF): 616 पद
  • केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF): 14,595 पद
  • केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF): 5,490 पद
  • सशस्त्र सीमा बल (SSB): 1,764 पद
  • भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP): 1,293 पद
  • असम राइफल्स (AR): 1,706 पद
  • सचिवालय सुरक्षा बल (SSF): 23 पद

SSC Registration Process 2026: कौन कर सकता है आवेदन

इस भर्ती के लिए बहुत सरल रखी गई है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं (मैट्रिक) पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। उम्र की गिनती 1 जनवरी, 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के हिसाब से एज लिमिट में छूट दी जाएगी।

SSC GD Recruitment 2026: जरूरी तारीखें

  • ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख - 31 दिसंबर, 2025 (रात 11 बजे तक)
  • फीस जमा करने की आखिरी तारीख - 01 जनवरी, 2026
  • फॉर्म में सुधार (करेक्शन विंडो) - 08 से 10 जनवरी, 2026
  • परीक्षा (CBT) की संभावित तारीख - फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच

Apply Online GD Constable 2026: ऐसे भरें ऑनलाइन फॉर्म

  • कैंडिडेट्स सबसे पहले SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट करें।
  • अपनी वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें।
  • आयोग द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेज और सभी जानकारी अपलोड करें।
  • फॉर्म भरते समय कैंडिडेट्स अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर को सही फॉर्मेट में अपलोड करना ना भूलें।
  • सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है, जबकि महिलाओं और आरक्षित वर्ग (SC, ST, पूर्व सैनिक) के लिए यह पूरी तरह फ्री है।
  • फॉर्म को पूरी तरह जांचने के बाद फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म की एक कॉपी अपने पास संभाल कर जरूर रखें।

Published on:

28 Dec 2025 06:04 pm

Hindi News / Education News / SSC GD constable Recruitment 2026: 25 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका, विंडो बंद होने से पहले ऐसे पूरा करें रजिस्ट्रेशन

