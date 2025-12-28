SSC GD constable Recruitment 2026: 25 हजार से ज्यादा पदों पर आवेदन करने का आखिरी मौका, विंडो बंद होने से पहले ऐसे पूरा करें रजिस्ट्रेशन

कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे अंतिम तिथि यानी 31 दिसंबर की रात 11 बजे तक का इंतजार न करें। आयोग का कहना है कि आखिरी दिनों में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिससे सर्वर डाउन होने या लॉगिन करने में परेशानी आ सकती है। आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आवेदन की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म भर दें।