Job Alert: आप हैं सिर्फ 10वीं तो ये वैकेंसी है आपके लिए, बिजली विभाग में बढ़िया नौकरी, सैलरी भी शानदार

MPPKVVCL Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। 10वीं भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने लाइन अटेंडेंट के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2026 तय की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mpwz.co.in पर जाना होगा।