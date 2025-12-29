Job Alert: आप हैं सिर्फ 10वीं तो ये वैकेंसी है आपके लिए, बिजली विभाग में बढ़िया नौकरी, सैलरी भी शानदार

MPPKVVCL Vacancy 2025(Image-Freepik)
MPPKVVCL Vacancy 2025: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। 10वीं भी सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बिजली विभाग में वैकेंसी निकली है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (MPPKVVCL) ने लाइन अटेंडेंट के पदों पर बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 21 जनवरी 2026 तय की गई है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय पहले ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट mpwz.co.in पर जाना होगा।
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4,009 पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।
आवेदन शुल्क के तहत सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 1,200 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये निर्धारित किया गया है।
लाइन अटेंडेंट पदों पर चयन लिखित परीक्षा या मेरिट के आधार पर किया जाएगा। चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई है। चयनित उम्मीदवारों को 18,000 रुपये से 42,700 रुपये प्रतिमाह का वेतन दिया जाएगा, साथ ही अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा।
