Jobs: बिहार में निकली बंपर भर्ती, जूनियर इंजिनियर के 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

जूनियर इंजीनियर (सिविल) पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मैकेनिकल पदों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल पदों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार सभी श्रेणियों में अनारक्षित वर्ग के तहत आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। बिहार के ओबीसी, ईबीसी और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।