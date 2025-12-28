28 दिसंबर 2025,

रविवार

शिक्षा

Jobs: बिहार में निकली बंपर भर्ती, जूनियर इंजिनियर के 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

इस भर्ती में सबसे अधिक पद जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए रखे गए हैं। सिविल ब्रांच में कुल 2653 पद भरे जाएंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 28, 2025

BTSC JE Recruitment 2026

BTSC JE Recruitment 2026(Image-Freepik)

BTSC JE Recruitment 2026: बिहार में युवाओं के लिए बंपर भर्ती निकली है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग (BTSC) ने राज्य के अलग-अलग विभागों में जूनियर इंजीनियर के कुल 2809 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। यह नियुक्तियां सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचों में की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

Bihar Technical Service Commission: इन पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती में सबसे अधिक पद जूनियर इंजीनियर (सिविल) के लिए रखे गए हैं। सिविल ब्रांच में कुल 2653 पद भरे जाएंगे। ये पद जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग तथा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में उपलब्ध हैं। इनमें से 1306 पद अनारक्षित वर्ग के लिए तय किए गए हैं। वहीं, जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) के लिए 70 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के लिए 86 पद निकाले गए हैं।

BTSC JE Recruitment 2026 शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

जूनियर इंजीनियर (सिविल) पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। मैकेनिकल पदों के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल पदों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा जरूरी है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार सभी श्रेणियों में अनारक्षित वर्ग के तहत आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा की बात करें तो आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 37 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। बिहार के ओबीसी, ईबीसी और महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष तथा एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

Jobs: आवेदन शुल्क और सैलरी

चयनित अभ्यर्थियों को 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रति माह तक का वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी सेवा से जुड़े अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी। खास बात यह है कि आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये रखा गया है।उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर किया जाएगा।

BTSC Bharti: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

होमपेज पर मौजूद Recruitments सेक्शन में संबंधित ब्रांच का विज्ञापन खोलकर ध्यान से पढ़ें।
इसके बाद Apply Online लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन फॉर्म भरें।
आवश्यक डाक्यूमेंट्स, फोटो और साइन अपलोड करने के बाद शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें।

भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट सुरक्षित रखना बेहतर रहेगा।

Published on:

28 Dec 2025 05:09 pm

Hindi News / Education News / Jobs: बिहार में निकली बंपर भर्ती, जूनियर इंजिनियर के 2500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, 1 लाख से ज्यादा तक मिलेगी सैलरी

