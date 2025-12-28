ये है दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाला भाषा, टॉप 10 में 3 भारतीय लैंग्वेज, पड़ोसी देश दूसरे नंबर पर

Most Spoken Language In The World: दुनिया में सैकड़ों भाषा बोली जाती है। अलग-अलग देशों में कई भाषा का प्रयोग आपसी बातचीत के लिए किया जाता है। आज की दुनिया यात्रा, इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के कारण पहले से कहीं अधिक आपस में जुड़ी हुई है। भाषा न केवल लोगों को एक-दूसरे से जोड़ती है, बल्कि संस्कृति को भी बी बढ़ावा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया जाता है या वो कौन सी भाषा है जिसे सबसे ज्यादा बोली जाती है। आइये जानते हैं एथनोलॉग 2025 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, टॉप 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है?