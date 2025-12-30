सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Bihar SI Admit Card, जान लें परीक्षा पैटर्न



गृह विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। दोनों तारीखों को परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, लिखित परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं।