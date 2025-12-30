30 दिसंबर 2025,

राज्य

शिक्षा

सीधे इस लिंक से डाउनलोड करें Bihar SI Admit Card, जान लें परीक्षा पैटर्न

बिहार सरकार के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। दोनों तारीखों को परीक्षा दो शिफ्टों में होगी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anurag Animesh

Dec 30, 2025

Bihar SI Exam

Bihar SI Exam(Image-Freepik)

Bihar SI Exam: बिहार पुलिस में दरोगा (सब इंस्पेक्टर) की 1799 पदों वाली भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड बिहार पुलिस अवर सेवा चयन आयोग (BPSSC) की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होगी।

Bihar SI Exam: इन तारीखों पर होगी परीक्षा


गृह विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को आयोजित की जाएगी। दोनों तारीखों को परीक्षा दो शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, लिखित परीक्षा के लिए ई-एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 से वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें और परीक्षा के दिन साथ लेकर जाएं।

Bihar SI Admit Card: ऐसे डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड


एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होमपेज पर Bihar Police सेक्शन में जाएं।

उसके बाद Download E-Admit Card for the post of Police Sub Inspector in Home (Police) Dept, Govt of Bihar” लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरने पर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

यदि किसी कारणवश वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो ऐसे अभ्यर्थी 9 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोग के कार्यालय, 5 हार्डिंग रोड, पटना–800001 में संपर्क कर सकते हैं। वहां आवेदन फॉर्म की फोटोकॉपी और वैलिड पहचान पत्र दिखाने पर डुप्लिकेट एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा।

Bihar SI Admit Card

Bihar SI Exam Pattern: जानें परीक्षा पैटर्न


बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न की बात करें तो परीक्षा में 100 mcq सवाल पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा। परीक्षा कुल 2 घंटे का होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 20 अंक दिए जायेंगे वहीं प्रत्येक गलत आंसर के लिए 0.2 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा जाएगा।

India Post Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए डाक विभाग में भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी
शिक्षा
India Post Vacancy 2025

Published on:

30 Dec 2025 10:40 am

शिक्षा

