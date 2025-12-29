India Post Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए डाक विभाग में भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

India Post Vacancy 2025: ड्राइविंग को सिर्फ शौक नहीं बल्कि पेशा बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का अच्छा मौका आया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत India Post ने स्टाफ कार ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में जारी किया गया है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, अहमदाबाद के अंतर्गत की जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2026 तय की गई है।