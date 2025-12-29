29 दिसंबर 2025,

सोमवार

शिक्षा

India Post Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए डाक विभाग में भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती के माध्यम से कुल 48 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 19900/-(लेवल-2) के मुताबिक प्रति माह सैलरी मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 29, 2025

India Post Vacancy 2025

India Post Vacancy 2025(Image-Freepik)

India Post Vacancy 2025: ड्राइविंग को सिर्फ शौक नहीं बल्कि पेशा बनाने की सोच रहे युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का अच्छा मौका आया है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत India Post ने स्टाफ कार ड्राइवर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती का नोटिफिकेशन रोजगार समाचार में जारी किया गया है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सीनियर मैनेजर, मेल मोटर सर्विस, अहमदाबाद के अंतर्गत की जाएगी। आवेदन की आखिरी तारीख 19 जनवरी 2026 तय की गई है।

India Post Recruitment 2025: इतने पदों पर होगी भर्ती


इस भर्ती के माध्यम से कुल 48 पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 19900/-(लेवल-2) के मुताबिक प्रति माह सैलरी मिलेगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

India Post Bharti: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अभ्यर्थियों को मोटर वाहनों की बुनियादी तकनीकी जानकारी के साथ कम से कम 3 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव भी जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी।

India Post Vacancy 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन

आवेदन के लिए सबसे पहले उम्मीदवार indiapost.gov.in से आवेदन फॉर्म का निर्धारित फॉर्मेट डाउनलोड करें।
आवेदन फॉर्म को साफ-सुथरे अक्षरों में हाथ से भरें।
नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, श्रेणी और शैक्षणिक विवरण सही-सही दर्ज करें।
पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अटैच करें।
भरे हुए आवेदन पत्र को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजें।

पता- ऑफिस ऑफ द सीनियर मैनेजर,मेल मोटर सर्विस, जीपीओ कंपाउंड,
मिर्जापुर, अहमदाबाद- 380001

Published on:

29 Dec 2025 03:21 pm

India Post Vacancy 2025: 10वीं पास के लिए डाक विभाग में भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी

शिक्षा

