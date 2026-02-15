Police Jobs 2026: पुलिस विभाग में कई पदों पर निकली भर्ती, जान लें जरुरी योग्यता और आयु सीमा

Police Jobs 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। गोवा में पुलिस विभाग के अंतर्गत ग्रुप-सी श्रेणी के सैकड़ों पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस संबंध में गोवा राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने कुल 722 रिक्तियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की है। इन पदों में सबसे अधिक संख्या पुलिस कांस्टेबल की है। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी), स्टेनो-टाइपिस्ट और अन्य सहायक प्रशासनिक पद भी शामिल किए गए हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू 20 फरवरी 2026 से शुरू होने जा रही है। वहीं आवेदन की अंतिम तारीख 20 मार्च 2026 तय की गई है।