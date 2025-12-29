CBSE Direct Recruitment Quota 2026: ग्रुप A, B और C पदों में सुधार के लिए करेक्शन विंडो में ऐसे कर सकते हैं बदलाव

CBSE Recruitment 2026: सीबीएसई ने ग्रुप A, B और C के पदों पर सीधी भर्ती (DRQ) 2026 के लिए एप्लिकेशन करेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने इन पदों के लिए अप्लाई किया है, उनके पास अपने फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने का एक और मौका है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुधार की यह सुविधा केवल मंगलवार रात 11:59 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे बदलाव करने के बाद सावधानी से डिटेल्स चेक कर लें, क्योंकि सुधार का मौका केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।