शिक्षा

CBSE Direct Recruitment Quota 2026: ग्रुप A, B और C पदों में सुधार के लिए करेक्शन विंडो में ऐसे कर सकते हैं बदलाव

CBSE Recruitment 2026: सीबीएसई ने ग्रुप A, B और C पदों की भर्ती के लिए करेक्शन विंडो खोल दी है। उम्मीदवार मंगलवार रात 11:59 बजे तक अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। जानें किन डिटेल्स को बदलने का मिलेगा मौका और क्या है पूरी प्रक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 29, 2025

CBSE Direct Recruitment Quota 2026

CBSE Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)

CBSE Recruitment 2026: सीबीएसई ने ग्रुप A, B और C के पदों पर सीधी भर्ती (DRQ) 2026 के लिए एप्लिकेशन करेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने इन पदों के लिए अप्लाई किया है, उनके पास अपने फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने का एक और मौका है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुधार की यह सुविधा केवल मंगलवार रात 11:59 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे बदलाव करने के बाद सावधानी से डिटेल्स चेक कर लें, क्योंकि सुधार का मौका केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

CBSE Direct Recruitment Quota 2026: क्या-क्या बदलाव कर सकते हैं?

करेक्शन विंडो के जरिए उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं-

  • कैंडिडेट्स का नाम और उसकी स्पेलिंग
  • माता-पिता का नाम
  • जेंडर और राष्ट्रीयता
  • एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
  • फोटो और सिग्नेचर (केवल गलती होने की स्थिति में)
  • अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से पदों को पहले-दूसरे नंबर पर बदल सकते हैं।

CBSE Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन में सुधार

कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन में सुधार कर सकते हैं-

  • सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर मौजूद 'DRQ 2026' नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद 'एप्लीकेशन करेक्शन विंडो' के लिंक को चुनें।
  • अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।
  • जिस जानकारी में सुधार की जरूरत है, उसे एडिट करें।
  • सबमिट करने से पहले जानकारी को दो बार जांच-परख लें क्योंकि सुधार का मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
  • यदि जरूरी हो तो, तय करेक्शन चार्ज का पेमेंट करें।
  • आखिर में फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए एक कॉपी अपने पास संभाल कर रखें।

सीबीएसई की इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी अवसर है। बोर्ड ने साफ किया है कि, उम्मीदवार बिना किसी जल्दबाजी के पूरी सावधानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर लें। बता दें कि मंगलवार रात के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, जिसके बाद किसी भी तकनीकी गलती के लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होंगे। समय रहते सुधार करने से भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।

29 Dec 2025 06:31 pm

