CBSE Direct Recruitment Quota 2026: ग्रुप A, B और C पदों में सुधार के लिए करेक्शन विंडो में ऐसे कर सकते हैं बदलाव

CBSE Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)
CBSE Recruitment 2026: सीबीएसई ने ग्रुप A, B और C के पदों पर सीधी भर्ती (DRQ) 2026 के लिए एप्लिकेशन करेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन कैंडिडेट्स ने इन पदों के लिए अप्लाई किया है, उनके पास अपने फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने का एक और मौका है। बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सुधार की यह सुविधा केवल मंगलवार रात 11:59 बजे तक ही उपलब्ध रहेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे बदलाव करने के बाद सावधानी से डिटेल्स चेक कर लें, क्योंकि सुधार का मौका केवल एक बार ही दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी तरह के परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।
करेक्शन विंडो के जरिए उम्मीदवार नीचे दी गई जानकारियों में बदलाव कर सकते हैं-
कैंडिडेट्स इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन में सुधार कर सकते हैं-
सीबीएसई की इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यह आखिरी अवसर है। बोर्ड ने साफ किया है कि, उम्मीदवार बिना किसी जल्दबाजी के पूरी सावधानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स का मिलान कर लें। बता दें कि मंगलवार रात के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा, जिसके बाद किसी भी तकनीकी गलती के लिए उम्मीदवार खुद जिम्मेदार होंगे। समय रहते सुधार करने से भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है।
