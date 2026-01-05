Delcy Rodriguez: कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज? वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, इतनी हैं पढ़ी-लिखी

वेनेजुएला इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी सेना द्वारा मादुरो को पकड़े जाने के बाद अब पूरे देश की जिम्मेदारी डेल्सी के कंधों पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की बात कही है, लेकिन डेल्सी अब भी मादुरो को ही अपना नेता मान रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वह कानून की समझ और अनुभव के कारण इस कठिन समय में देश का नेतृत्व कर सकती हैं। फिलहाल वेनेजुएला गहरे राजनीतिक संकट में फंसा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें अब डेल्सी रोड्रिग्ज के अगले कदमों पर टिकी हैं।