5 जनवरी 2026,

सोमवार

शिक्षा

Delcy Rodriguez: कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज? वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, इतनी हैं पढ़ी-लिखी

Who is Delcy Rodriguez: वेनेजुएला में मचे भारी राजनीतिक उलटफेर के बीच उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। जानिए छात्र राजनीति से लेकर कानून की प्रोफेसर और फिर सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाली 'टाइगर' डेल्सी के संघर्ष और उनके करियर के बारे में सबकुछ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 05, 2026

Venezuela Interim President, Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez (Image Saurce: X)

Venezuela Interim President: वेनेजुएला में जारी सियासी घामासान के बीच पूरी दुनिया की निगाहें वहां की नई
अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज पर टिकी हैं। जून 2018 से देश की उपराष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहीं डेल्सी को पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का सबसे भरोसेमंद समर्थक माना जाता है। सत्ता के केंद्र में उनकी पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे उपराष्ट्रपति के साथ-साथ देश के वित्त मंत्रालय और तेल मंत्रालय जैसे दो सबसे बड़े डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं।

Delcy Rodriguez biography: कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज?

56 साल की डेल्सी रोड्रिगेज का जन्म 18 मई 1969 को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में हुआ था। उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ‘यूनिवर्सिडाड सेंट्रल डी वेनेजुएला’ से पूरी की जहां उन्होंने कानून (Law) की पढ़ाई की। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही वे एक सक्रिय छात्र नेता के रूप में उभरीं, जिससे उनके भीतर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई। डेल्सी के भाई जोर्हे रोड्रिग्ज भी वहां की संसद (नेशनल असेंबली) के प्रमुख हैं, यानी पूरे देश की सत्ता पर उनके परिवार का काफी असर है।

डेल्सी रोड्रिगेज मां डेल्सी गोमेज हैं, उनके पिता जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिगेज एक मशहूर वामपंथी नेता थे जिन्होंने, 1970 के दशक में 'लीगा सोशलिस्टा' पार्टी बनाई थी। साल 1976 में डेल्सी के जीवन में एक दुखद मोड़ आया जब उनके पिता की जेल में हत्या कर दी गई थी। उन पर एक अमेरिकी एग्जीक्यूटिव को किडनैप करने का आरोप था। हिरासत के दौरान टॉर्चर की वजह से उनकी मौत हो गई थी।

Delcy Rodriguez Career: सरकार में रहा है दबदबा

डेल्सी रोड्रिग्ज पिछले एक दशक से राजनीति में एक्टिव हैं। डेल्सी ने वेनेजुएला सरकार में कई अहम पदों पर काम करते हुए अपनी काबिलीयत साबित की है-

  • सूचना मंत्री: साल 2013 से 2014 तक उन्होंने देश की सूचना और संचार व्यवस्था संभाली।
  • विदेश मंत्री: 2014 से 2017 तक वे वेनेजुएला की पहली महिला विदेश मंत्री बनीं और वैश्विक मंचों पर वेनेजुएला का पक्ष मजबूती से रखा।
  • उपराष्ट्रपति: साल 2018 में निकोलस मादुरो ने उन्हें उपराष्ट्रपति के पद का कार्यभार सोंपा।
  • आर्थिक मोर्चो पर पकड़: वे देश के वित्त मंत्रालय और तेल मंत्रालय की जिम्मेदारी भी देख रही हैं। वेनेजुएला की इकोनॉमी पूरी तरह तेल पर टिकी है, इसलिए उनकी यह भूमिका बेहद अहम है।

Delcy Rodriguez Venezuela President: क्या हैं चुनौतियां

वेनेजुएला इस समय अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी सेना द्वारा मादुरो को पकड़े जाने के बाद अब पूरे देश की जिम्मेदारी डेल्सी के कंधों पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें राष्ट्रपति के रूप में मान्यता देने की बात कही है, लेकिन डेल्सी अब भी मादुरो को ही अपना नेता मान रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वह कानून की समझ और अनुभव के कारण इस कठिन समय में देश का नेतृत्व कर सकती हैं। फिलहाल वेनेजुएला गहरे राजनीतिक संकट में फंसा हुआ है और पूरी दुनिया की नजरें अब डेल्सी रोड्रिग्ज के अगले कदमों पर टिकी हैं।

Updated on:

05 Jan 2026 03:42 pm

Published on:

05 Jan 2026 03:41 pm

Hindi News / Education News / Delcy Rodriguez: कौन हैं डेल्सी रोड्रिगेज? वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति, इतनी हैं पढ़ी-लिखी

