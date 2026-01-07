Indian Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी में अविवाहित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भर्तियां, लाखों में मिलेगी सैलरी

इस भर्ती के लिए केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो 1 अक्टूबर, 2026 तक आवेदक की उम्र 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 1 अक्टूबर, 1999 और 31 सितंबर, 2006 के बीच होना चाहिए।

आवेदन करने की आखिरी तारीख महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रखी गई है। महिला कैंडिडेट्स के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी, 2026 है वहीं, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 फरवरी, 2026 तय की गई है।