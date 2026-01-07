7 जनवरी 2026,

बुधवार

Indian Army Recruitment 2026: इंडियन आर्मी में अविवाहित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भर्तियां, लाखों में मिलेगी सैलरी

Indian Army SSC recruitment 2026: इंडियन आर्मी ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत नोटिफिकेशन जारी किया है। अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार इस कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जानिए क्या है पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 07, 2026

Indian Army SSC recruitment 2026

Indian Army recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)

Indian Army SSC recruitment 2026: भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन आर्मी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत अविवाहित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती निकाली है। यह कोर्स अक्टूबर 2026 में प्री-कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी (PCTA) में शुरू होगा।

Indian Army SSC Recruitment 2026 Dates: जरूरी तारीखें और एज लिमिट

इस भर्ती के लिए केवल अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो 1 अक्टूबर, 2026 तक आवेदक की उम्र 20 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक का जन्म 1 अक्टूबर, 1999 और 31 सितंबर, 2006 के बीच होना चाहिए।
आवेदन करने की आखिरी तारीख महिला और पुरुष उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रखी गई है। महिला कैंडिडेट्स के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 फरवरी, 2026 है वहीं, पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 फरवरी, 2026 तय की गई है।

Indian Army Registration 2026: चयन और कमीशन की प्रक्रिया

चुने गए कैंडिडेट्स को शुरुआत में लेफ्टिनेंट के पद पर प्रोबेशन पर शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा। ट्रेनिंग के समय भी उन्हें लेफ्टिनेंट रैंक के बराबर पूरी सैलरी और सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे ही कैंडिडेट्स अपनी ट्रेनिंग (PCTA) सफलतापूर्वक पूरी कर लेंगे, उन्हें सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी रूप से शॉर्ट सर्विस कमीशन (तकनीकी) प्रदान किया जाएगा। इंजीनियरिंग पास करके आए इन अधिकारियों को नौकरी शुरू करने की तारीख से एक साल पहले की सीनियरिटी (वरिष्ठता) दी जाएगी, जो भविष्य में उनके प्रमोशन में मददगार होगी।

Indian Army SSC recruitment 2026: कितनी मिलेगी सैलरी

भारतीय सेना में अलग-अलग पदों के लिए आकर्षक सैलरी भी दी जाएगी-

  • लेफ्टिनेंट: 56,100 रुपये से 1,77,500 रुपये
  • कैप्टन: 61,300 रुपये से 1,93,900 रुपये
  • मेजर: 69,400 रुपये से 2,07,200 रुपये
  • लेफ्टिनेंट कर्नल: 1,21,200 रुपये से 2,12,400 रुपये
  • कर्नल: 1,30,600 रुपये से 2,15,900
  • इसके अलावा उच्च पदों जैसे ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और सेना प्रमुख के लिए वेतन 2.50 लाख रुपये (फिक्स्ड) तक तय किया गया है।

SSC Recruitment 2026 Apply Online: ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।
  • होमपेज पर 'Officer Entry Appln/Login' पर क्लिक करें और फिर 'Registration' चुनें।
  • जरूरी इंस्ट्रक्शन्स को ध्यान से पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें।
  • डैशबोर्ड में 'Apply Online' के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद 'Short Service Commission Technical Course' के सामने दिए गए 'Apply' बटन पर क्लिक करें।
  • एप्लिकेशन फॉर्म को पूरा भरें और सबमिट करें।

