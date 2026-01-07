Job News: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 जनवरी से इस जिले में शुरू रही है थल सेना भर्ती रैली, देखिए पूरा शेड्यूल

नौकरियां (प्रतिकात्मक फोटो)
Job News: सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा युवाओं को भारतीय थल सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत बाबू पंढरी राव कृदत्त इंडोर स्टेडियम, आमातालाब धमतरी में 10 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक थल सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा।
यह भर्ती रैली मई-जून 2025 में आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस एग्जाम–CEE) में सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। निर्धारित तिथि के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सेना भर्ती कार्यालय ने पात्र एवं सफल उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर भर्ती स्थल पर उपस्थित हों। यह भर्ती रैली युवाओं के लिए देश सेवा के साथ-साथ एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।
भर्ती रैली के अंतर्गत सीईई परीक्षा में उत्तीर्ण प्रदेश के युवाओं के शारीरिक दक्षता परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य आवश्यक भर्ती प्रक्रियाएं निर्धारित तिथियों में संपन्न की जाएंगी। इस दौरान सारणी में उल्लेखित तिथियों के अनुसार संबंधित जिलों से चयनित युवाओं की उपस्थिति अपेक्षित रहेगी।
जिला प्रशासन ने युवाओं से अनुरोध करते हुए कहा है कि सीईई परीक्षा उत्तीर्ण युवाओं को निर्धारित तिथि पर धमतरी में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में उपस्थित होने के लिए आवश्यक सूचना, मार्गदर्शन ले, ताकि योग्य अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। भर्ती रैली से संबंधित किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी अथवा समन्वय के लिए नोडल अधिकारी इंदिरा नवीन प्रताप सिंह, अपर कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम धमतरी से मोबाइल नंबर +91-6266800039 पर संपर्क किया जा सकता है।
