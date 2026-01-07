Job News: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! 10 जनवरी से इस जिले में शुरू रही है थल सेना भर्ती रैली, देखिए पूरा शेड्यूल

यह भर्ती रैली मई-जून 2025 में आयोजित ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (कॉमन एंट्रेंस एग्जाम–CEE) में सफल अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। निर्धारित तिथि के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना होगा। सेना भर्ती कार्यालय ने पात्र एवं सफल उम्मीदवारों से अपील की है कि वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर भर्ती स्थल पर उपस्थित हों। यह भर्ती रैली युवाओं के लिए देश सेवा के साथ-साथ एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।