NMC PG Medical Counselling: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, नए सेशन में बढ़ी सीटों पर मिलेगा दाखिला, देखें राज्यों की लिस्ट

PG Medical Counselling 2025-26: देश में पीजी मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए नए साल के लिए एक अच्छी खबर आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 31 दिसंबर, 2025 को जारी एक पब्लिक नोटिस के जरिए शेयर किया गया है। दरअसल, कई मेडिकल कॉलेजों ने मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के पुराने फैसलों को चुनौती दी थी। इस पर NMC की फर्स्ट अपील कमेटी ने 22 और 23 दिसंबर को बैठक की। कमेटी ने समीक्षा के बाद अलग-अलग मेडिकल संस्थानों और विशिष्ट विषयों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है।