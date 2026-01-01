1 जनवरी 2026,

गुरुवार

शिक्षा

NMC PG Medical Counselling: मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी, नए सेशन में बढ़ी सीटों पर मिलेगा दाखिला, देखें राज्यों की लिस्ट

NMC PG Medical Seats: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए पोस्ट ग्रेजुएट (PG) मेडिकल सीटों की संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। आयोग ने काउंसलिंग अधिकारियों को बिना LoP का इंतजार किए प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। जानिए किन राज्यों को मिलेगा इसका फायदा।

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 01, 2026

NMC PG Medical Counselling

NMC PG Medical Seats (Image Saurce: Freepik)

PG Medical Counselling 2025-26: देश में पीजी मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए नए साल के लिए एक अच्छी खबर आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए अतिरिक्त पीजी मेडिकल सीटों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला 31 दिसंबर, 2025 को जारी एक पब्लिक नोटिस के जरिए शेयर किया गया है। दरअसल, कई मेडिकल कॉलेजों ने मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के पुराने फैसलों को चुनौती दी थी। इस पर NMC की फर्स्ट अपील कमेटी ने 22 और 23 दिसंबर को बैठक की। कमेटी ने समीक्षा के बाद अलग-अलग मेडिकल संस्थानों और विशिष्ट विषयों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का फैसला लिया है।

NMC Latest Notification 2025-26: इन विषयों और राज्यों को मिलेगा फायदा

इस फैसले से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों को सीधा लाभ मिलेगा। अतिरिक्त सीटों की मंजूरी कुछ प्रमुख सबजेक्ट्स में दी गई है, जिनमें खासतौर से इन्हें शामिल किया गया है-

जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी
रेडियोडायग्नोसिस और एनेस्थिसियोलॉजी
पीडियाट्रिक्स (बाल रोग)
प्रसूति एवं स्त्री रोग (Obstetrics and Gynaecology)
डर्मेटोलॉजी और साइकियाट्री

PG Medical Counselling 2025-26: काउंसलिंग में नहीं होगी देरी

NMC ने साफ किया है कि, फर्स्ट अपील कमेटी द्वारा मंजूर की गई सीटों की लिस्ट जारी कर दी गई है। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए इसे वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि एनएमसी ने काउंसलिंग ऑफिसर्स को आदेश दिया है कि, वे संस्थानों से औपचारिक लेटर ऑफ परमिशन (LoP) मिलने का इंतजार ना करें। सीटों को तुरंत काउंसलिंग प्रोसेस में शामिल किया जाए ताकि, दाखिले में किसी तरह की देरी ना हो।

