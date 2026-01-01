DRDO Recruitment 2026: रक्षा मंत्रालय (DRDO) में काम करने का सुनहरा मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

डीआरडीओ के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी, 2026 तय की गई है। समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डीआरडीओ इस प्रोग्राम के तहत कुल 52 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा। चयनित छात्रों को 5000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। हालांकि, यह स्टाइपेंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी इंटर्नशिप की अवधि छह महीने की होगी। इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि चार सप्ताह और अधिकतम छह महीने तय की गई है।