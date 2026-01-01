DRDO Recruitment 2026: रक्षा मंत्रालय (DRDO) में काम करने का सुनहरा मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

DRDO Recruitment 2026 (Image Saurce: Freepik)
DRDO SSPL Internship 2026: डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने युवाओं को डिफेंस सेक्टर में काम करने का बेहतरीन मौका दिया है। रक्षा मंत्रालय के तहत डीआरडीओ ने राष्ट्रीय महत्व के सेक्टर्स में रिसर्च के लिए छह महीने की पेड इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्तियां दिल्ली में स्थित डीआरडीओ की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी (SSPL) के लिए हैं।
सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी (SSPL) मुख्य रूप से आधुनिक सेमीकंडक्टर सामग्री और चिप बनाने वाली मशीनों पर रिसर्च करती है। यहां नैनोटेक्नोलॉजी, लेजर और सेंसर जैसे हाई-टेक सेक्टर्स में रिसर्च की बेहतरीन सुविधाएं मौजूद हैं। जो कैंडिडेट्स यहां चुने जाएंगे, उन्हें भारत के बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करने और आधुनिक लैब को करीब से देखने का मौका मिलेगा। यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है।
डीआरडीओ के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी, 2026 तय की गई है। समय सीमा खत्म होने के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। डीआरडीओ इस प्रोग्राम के तहत कुल 52 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा। चयनित छात्रों को 5000 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाएगा। हालांकि, यह स्टाइपेंड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी इंटर्नशिप की अवधि छह महीने की होगी। इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि चार सप्ताह और अधिकतम छह महीने तय की गई है।
इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जो संबंधित विषयों में बीई, बीटेक, एमएससी या एमटेक कर रहे हैं। जिन सबजेक्ट्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें फिजिक्स,केमेस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, लेजर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, आईटी और सीएसई शामिल हैं।
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार संस्थान की सिफारिश के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र आधिकारिक लिंक पर जाकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए गूगल फॉर्म लिंक https://forms.gle/yMLPLTtWz4Jid6Da8 जारी किया गया है।
