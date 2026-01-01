1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy: आयुर्वेद मेडिकल अफसर बनने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

MPPSC: चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़े विषयों के साथ-साथ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Anurag Animesh

Jan 01, 2026

MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy

MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy(Image-Freepik)

MPPSC Ayurveda Medical Officer Notification: मेडिकल फील्ड में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। साथ ही यह सरकारी नौकरी पाने का भी एक बेहतरीन मौका है। राज्य लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (AMO) के पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2026 तय की गई है। आयोग की सलाह है कि अभ्यर्थी आखिरी दिन का इंतजार न करें, ताकि टेक्निकल दिक्कतों से बचा जा सके।

MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy: इतने सीटों पर होगी भर्ती


मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, इस भर्ती के जरिए कुल 130 खाली पद भरे जाएंगे। इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 50 सीटें रखी गई हैं, जबकि एससी के 12, एसटी के 42, ओबीसी के 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद निर्धारित किए गए हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।

MPPSC AMO Bharti: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, जो सीसीआईएम से मान्य हो। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के आयुर्वेदिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तारीख तक इंटर्नशिप पूरी होना और स्थायी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी शर्तों में शामिल है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। राज्य के आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट का लाभ मिलेगा।

MPPSC: चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क


चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़े विषयों के साथ-साथ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। सामान्य वर्ग और राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को 500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 40 रुपये का पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा।

ये भी पढ़ें

BSTC स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका, कल है ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई
कोटा
exam

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Jan 2026 01:24 pm

Hindi News / Education News / MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy: आयुर्वेद मेडिकल अफसर बनने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Sara Tendulkar VS Arjun Tendulkar: कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें किस स्कूल और कॉलेज से ली है डिग्री

Sara Tendulkar vs Arjun Tendulkar Education
शिक्षा

School Closed News: यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान तक… जानिए आपके राज्य में कब तक बंद रहेंगे स्कूल? देखें पूरी लिस्ट

School Closed News
शिक्षा

Priyanka Vergadia Career Journey: 2 बार IIT फेल, कर्ज लेकर पढ़ाई, अब Google-Microsoft में लीडर हैं प्रियंका

Priyanka Vergadia Career Journey
शिक्षा

CBSE 10वीं-12वीं की डेटशीट में बदलाव, अब 3 मार्च को नहीं होंगे ये पेपर, यहां देखें पूरी डिटेल

CBSE Board Exam 2026
शिक्षा

Today School Assembly News in Hindi: 31 December, 2025 की जरूरी खबरें

Today School Assembly News in Hindi
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.