MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy: आयुर्वेद मेडिकल अफसर बनने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

MPPSC Ayurveda Medical Officer Notification: मेडिकल फील्ड में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। साथ ही यह सरकारी नौकरी पाने का भी एक बेहतरीन मौका है। राज्य लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (AMO) के पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2026 तय की गई है। आयोग की सलाह है कि अभ्यर्थी आखिरी दिन का इंतजार न करें, ताकि टेक्निकल दिक्कतों से बचा जा सके।