MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy: आयुर्वेद मेडिकल अफसर बनने का मौका, बस होनी चाहिए ये योग्यता

MPPSC Ayurveda Medical Officer Vacancy(Image-Freepik)
MPPSC Ayurveda Medical Officer Notification: मेडिकल फील्ड में नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। साथ ही यह सरकारी नौकरी पाने का भी एक बेहतरीन मौका है। राज्य लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग में आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर (AMO) के पदों पर भर्ती का रास्ता खोल दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2026 तय की गई है। आयोग की सलाह है कि अभ्यर्थी आखिरी दिन का इंतजार न करें, ताकि टेक्निकल दिक्कतों से बचा जा सके।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, इस भर्ती के जरिए कुल 130 खाली पद भरे जाएंगे। इनमें अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 50 सीटें रखी गई हैं, जबकि एससी के 12, एसटी के 42, ओबीसी के 19 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पद निर्धारित किए गए हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आयुर्वेद में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, जो सीसीआईएम से मान्य हो। इसके साथ ही मध्य प्रदेश राज्य के आयुर्वेदिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तारीख तक इंटर्नशिप पूरी होना और स्थायी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी शर्तों में शामिल है। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। राज्य के आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार उम्र में छूट का लाभ मिलेगा।
चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी। पहले लिखित परीक्षा होगी, जिसमें आयुर्वेद से जुड़े विषयों के साथ-साथ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। सामान्य वर्ग और राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को 500 रुपये देने होंगे। इसके अलावा 40 रुपये का पोर्टल शुल्क अलग से देना होगा।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग