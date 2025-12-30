BSTC स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका, कल है ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई

इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। आयु सीमा की बात करें तो परीक्षा तिथि को अभ्यर्थी की उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।