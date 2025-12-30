BSTC स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका, कल है ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Education News: राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बीएसटीसी (प्री डीएलएड) 2026 में आवेदन की कल अंतिम तारीख है। VMOU की ओर से संचालित इस प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2025 से शुरू हुई थी, जो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन का मौका नहीं मिलेगा।
प्री-डीएलएड परीक्षा के माध्यम से राज्य के डीएलएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। यह कोर्स प्राथमिक शिक्षक बनने की दिशा में पहला कदम माना जाता है। परीक्षा का आयोजन राज्य स्तर पर किया जाता है और इसमें सफल अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन मेरिट के आधार पर होता है।
इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी हैं। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट दी गई है। आयु सीमा की बात करें तो परीक्षा तिथि को अभ्यर्थी की उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्री-डीएलएड 2026 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए शुल्क कोर्स के अनुसार निर्धारित किया गया है। यदि कोई अभ्यर्थी केवल डीएलएड (सामान्य) या केवल डीएलएड (संस्कृत) के लिए आवेदन करता है, तो उसे 450 रुपए शुल्क देना होगा। दोनों कोर्स के लिए एक साथ आवेदन करने पर शुल्क 500 रुपए तय किया गया है। फीस का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर “Form 2026” लिंक पर क्लिक कर जरूरी जानकारी भरनी होगी। सभी विवरण सही-सही भरने के बाद निर्धारित शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा। आवेदन पूरा होने के बाद फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर रखना जरूरी है।
