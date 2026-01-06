BITS Pilani: मां की याद में पूर्व छात्र ने पेश की मिसाल, बेटियों की पढ़ाई के लिए दिया इतने करोड़ का डोनेशन?

संस्थान के कुलपति प्रो. वी. रामगोपाल राव ने इस मदद के लिए महेश समदानी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में कई छात्राओं को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। बिट्स पिलानी इस तरह के फंड का इस्तेमाल रिसर्च और पढ़ाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने में कर रहा है। वहीं, एलुमनाई रिलेशंस के डीन प्रोफेसर आर्य कुमार ने कहा कि ऐसी पहलों से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे समाज में लैंगिक समानता और नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।