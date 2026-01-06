BITS Pilani: मां की याद में पूर्व छात्र ने पेश की मिसाल, बेटियों की पढ़ाई के लिए दिया इतने करोड़ का डोनेशन?

BITS Pilani (Image via official website)
BITS Pilani Scholarship: राजस्थान के मशहूर संस्थान बिट्स पिलानी (BITS Pilani) में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। इंस्टिट्यूशन के ही एक पुराने स्टूडेंट महेश समदानी और उनकी पत्नी पूर्वा लढ़ा ने वूमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख डॉलर (करीब 8.3 करोड़ रुपये) डोनेशन दिया है। इस डोनेशन से इंस्टिट्यूशन में एक नई स्कॉलरशिप की शुरुआत की जाएगी।
महेश समदानी 1986 बैच के स्टूडेंट रहे हैं और फिलहाल न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन चेस कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने यह स्कॉलरशिप अपनी मां कौशल्या देवी समदानी की याद में शुरू की है। इस स्कॉलरशिप का मकसद उन होनहार लड़कियों की मदद करना है, जो पैसे की कमी के कारण आगे नहीं पढ़ पातीं। यह पहल उन मेधावी छात्रों के लिए बड़ी मदद होगी जिन्हें खराब आर्थिक हालातों के कारण अपनी पढ़ाई से समझौता करना पड़ता है।
संस्थान के कुलपति प्रो. वी. रामगोपाल राव ने इस मदद के लिए महेश समदानी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले समय में कई छात्राओं को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेने का मौका मिलेगा। बिट्स पिलानी इस तरह के फंड का इस्तेमाल रिसर्च और पढ़ाई की सुविधाओं को बेहतर बनाने में कर रहा है। वहीं, एलुमनाई रिलेशंस के डीन प्रोफेसर आर्य कुमार ने कहा कि ऐसी पहलों से उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे समाज में लैंगिक समानता और नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा।
इस पहल पर बात करते हुए महेश समदानी ने कहा कि, उनका परिवार मानता है कि शिक्षा का असर कई गुना होता है। यदि एक लड़की पढ़ती है, तो वह अपने परिवार का भविष्य संवार देती है। इस डोनेशन के जरिए वे युवा महिलाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलना चाहते हैं। यह डोनेशन बिट्स पिलानी के 100 मिलियन डॉलर के विशाल एंडोमेंट फंड का हिस्सा है। इस फंड का इस्तेमाल रिसर्च, फैकल्टी एक्सीलेंस और ग्लोबल रैंकिंग में सुधार के लिए किया जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग