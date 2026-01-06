6 जनवरी 2026,

NATO Full Form क्या होती है? ट्रंप को डेनमार्क की पीएम की चेतावनी, ग्रीनलैंड पर हमला किया तो खत्म हो जाएगा NATO!

NATO: क्या खत्म हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नाटो? वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर। डेनमार्क की पीएम ने दी कड़ी चेतावनी, कहा ग्रीनलैंड पर हमला हुआ तो खत्म हो जाएगा NATO। जानें क्या है नाटो का Full Form, इतिहास और आर्टिकल 5 के नियम?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 06, 2026

Trump Greenland Invasion 2026

डोनाल्ड ट्रंप और मेटे फ्रेडरिकसेन (इमेज सोर्स: X)

Trump Greenland Invasion: दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन 'नाटो' (NATO) के वजूद पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड सहित कई देशों पर मिलिट्री एक्शन करने के संकेत दिए हैं। इस पर डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिकसेन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ट्रंप को वार्निंग देते हुए कहा कि, अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर अटैक करता है, तो यह नाटो के अंत की शुरुआत होगी।

NATO Article 5 Explained: आर्टिकल 5 बना सुरक्षा कवच

डेनमार्क की पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। नाटो के नियमों के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला समझा जाता है। अब अमेरिका द्वारा अपने ही सहयोगी देशों को धमकी देना इस संगठन के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहा है। मेटे फ्रेडरिकसेन ने कहा कि, अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी देश पर हमला करता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चला आ रहा नाटो सिस्टम पूरी तरह बिखर जाएगी।

NATO Full Form In Hindi: क्या होती है NATO की फुल फॉर्म?

  • पूरा नाम - नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन (North Atlantic Treaty Organization) है। हिंदी में इसे 'उत्तर अटलांटिक संधि संगठन' कहते हैं।
  • एस्टेब्लिशमेंट और इतिहास - इसकी स्थापना 4 अप्रैल,1949 को हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर इसे बनाया था।
  • हेडक्वार्टर - 1949 में स्थापना के समय इसका मुख्यालय पहले लंदन में था, फिर 1952 में इसे पेरिस ले जाया गया। साल 1967 से यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में ही स्थित है।
  • सदस्य देश - वर्तमान में नाटो में कुल 32 देश शामिल हैं। फिनलैंड और स्वीडन इसके सबसे नए मेंबर हैं।
  • नियम - इसका सबसे बड़ा नियम 'सामूहिक सुरक्षा' है। अगर कोई बाहरी देश नाटो के किसी एक सदस्य पर हमला करता है, तो सभी 32 देश मिलकर उसका जवाब देते हैं।

Trump Greenland Invasion 2026: क्यों है ग्रीनलैंड पर विवाद?

ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यह भौगोलिक रूप से अमेरिका के पास है लेकिन इस पर डेनमार्क का अधिकार है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जता चुके हैं, जिसे डेनमार्क ने बेतुका बताकर ठुकरा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मेक्सिको, भारत, ईरान, क्यूबा और ग्रीनलैंड जैसे देशों का नाम लेते हुए वेनेजुएला जैसी कार्रवाई करने के संकेत दिए थे। अब ट्रंप के ताजा बयानों ने इंटरनेशनल लेवल पर तनाव और हलचल पैदा कर दी हैं।

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

शिक्षा

शिक्षा

Updated on:

06 Jan 2026 06:50 pm

Published on:

06 Jan 2026 06:15 pm

Hindi News / Education News / NATO Full Form क्या होती है? ट्रंप को डेनमार्क की पीएम की चेतावनी, ग्रीनलैंड पर हमला किया तो खत्म हो जाएगा NATO!

