NATO Full Form क्या होती है? ट्रंप को डेनमार्क की पीएम की चेतावनी, ग्रीनलैंड पर हमला किया तो खत्म हो जाएगा NATO!

डेनमार्क की पीएम ने साफ शब्दों में कहा कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। नाटो के नियमों के मुताबिक किसी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला समझा जाता है। अब अमेरिका द्वारा अपने ही सहयोगी देशों को धमकी देना इस संगठन के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहा है। मेटे फ्रेडरिकसेन ने कहा कि, अगर अमेरिका अपने ही सहयोगी देश पर हमला करता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से चला आ रहा नाटो सिस्टम पूरी तरह बिखर जाएगी।