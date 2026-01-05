भारत की पहली Spy Lady की कहानी सुन उड़ जाएंगे होश… कभी गर्भवती महिला तो कभी नौकरानी बन करती थीं ये काम

Rajni Pandit Aka James Bond Story: जासूसी शब्द सुनते ही जो चेहरे, आपके मन में उभरते होंगे… मुमकिन है, वो पुरुषों के ही होंगे। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि ज्यादातर जासूस पुरुष ही रहे हैं… लेकिन इस सोच को एक 18 साल की लड़की ने करीब 45 साल पहले अपने जुनून से बदल डाला था। जिस उम्र में युवा ये सोच रहे होते हैं, कि उन्हें 10वीं कक्षा के बाद कौन-सा विषय चुनना है… उस उम्र में रजनी पंडित नाम की इस किशोरी ने जासूसी को लक्ष्य के रूप में चुन लिया था। रजनी बाद में, लेडी जेम्स बोंड के नाम से मशहूर हुईं। इनकी स्टोरी डराती है, सोचने पर मजबूर करती है और हर सिचुएशन में रिस्क लेकर आगे बढ़ने की सीख भी देती है। इस लेख में जानते हैं, रजनी पंडित उर्फ भारत की लेडी जेम्स बोंड की अनसुनी कहानी…