जयपुर

Result Update: लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब जारी होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम?

RSSB 2026 Result Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित होने वाला है। लाखों परीक्षार्थियों के लिए यह लंबा इंतजार अब खत्म होने को है क्योंकि परिणाम 15 जनवरी तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है।

Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Jan 08, 2026

4th grade result

फोटो- पत्रिका

4th Grade Vacancy Result Update: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम की घोषणा को लेकर बड़ी खबर आई है। परीक्षा परिणाम 15 जनवरी तक घोषित किए जाने की संभावना है, जिसके बाद लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो जाएगा।

चेक कर लें ऑफिसियल साइट

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को उनकी ऑफिसियल साइट चेक करनी होगी।

प्रश्नों पर आपत्ति प्रक्रिया

चुनाव प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों को परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आपत्ति उठाने का भी अवसर दिया गया था। इस प्रक्रिया का समापन नवंबर के अंत तक किया गया था और प्रश्नों पर आपत्ति के समाधान का कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया गया। इसके बाद परिणाम के लिए तैयारियां की जा रही हैं और परिणाम 15 जनवरी तक जारी होने की उम्मीद है।

21 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने दी थी परीक्षा

यह परीक्षा 19 से 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसमें कुल 24,71,066 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 21,17,198 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। इस प्रकार परीक्षा में 85.68% उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया।

1 सीट के लिए 39 उम्मीदवार

इस भर्ती में कुल 53,749 पद हैं, और लगभग 21 लाख उम्मीदवार इन पदों के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 पद के लिए लगभग 39 अभ्यर्थी है।

Updated on:

08 Jan 2026 09:43 am

Published on:

08 Jan 2026 09:40 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Result Update: लाखों परीक्षार्थियों का इंतजार होगा खत्म, जानें कब जारी होगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा का परिणाम?

