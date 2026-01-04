Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान

Photo- Patrika network
राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग को नई भर्तियों का इंतजार है। फरवरी में राज्य का 2026-27 का बजट आएगा। इसमें भर्तियों की घोषणा होंगी। खासतौर पर आरएएस और अधीनस्थ सेवा, चिकित्सा शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और अन्य भर्तियां अहम हैं।
आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाएं-साक्षात्कार आरपीएससी के माध्यम से होती हैं। फरवरी में 2026-27 का बजट जारी होगा। इसमें नई भर्तियों की घोषणा के बाद कार्मिक विभाग और सरकार अभ्यर्थना भेजने में जुटेंगे।
1096 पदों की भर्ती के लिए आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा-2024 मिली थी। अब 2025-26 की आरएएस भर्ती मिलनी है। संभवत : 700 से 900 तक पद हो सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग