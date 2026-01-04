Rajasthan Govt Jobs: बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, राजस्थान बजट में होगा हजारों पदों पर भर्तियों का एलान

आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि, कारागार, कनिष्ठ लेखाकार और अन्य भर्ती परीक्षाएं-साक्षात्कार आरपीएससी के माध्यम से होती हैं। फरवरी में 2026-27 का बजट जारी होगा। इसमें नई भर्तियों की घोषणा के बाद कार्मिक विभाग और सरकार अभ्यर्थना भेजने में जुटेंगे।