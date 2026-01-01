RBSE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा आज से, इनरोलमेंट ऑनलाइन जारी

-प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सामग्री मसलन ग्राफ पेपर, ड्रॉइंग शीट्स, उत्तर पुस्तिकाएं आदि बोर्ड की ओर से बनाए गए वितरण केंद्रों पर भेजी गई। शाला प्रधान वितरण केंद्र से प्रैक्टिकल परीक्षा सामग्री ले सकते हैं।

-विषय वार नियुक्त किए गए बाह्य परीक्षकों की सूची, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश और रोल नंबर आदि बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। जहां शाला प्रधान अपनी आईडी पासवर्ड से निर्देशों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

-प्रायोगिक परीक्षा के लिए आवश्यक सूचनाओं भी वेबसाइट पर अपलोड समय-समय पर की जाएगी। लिहाजा शाला प्रधान परीक्षा अवधि के दौरान नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

-बाह्य परीक्षकों को उनकी नियुक्ति की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस से दी जाएगी। उसके बाद परीक्षकों को लॉगिन करने पर उन्हें आवंटित विद्यालयों की सूची और नियुक्ति पत्र प्राप्त होंगे।