RBSE: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा आज से, इनरोलमेंट ऑनलाइन जारी

Rajasthan Board Secondary Education practical exams begin today (Patrika Photo)
RBSE: अजमेर: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने वर्ष 2026 में होने वाली माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों के नामांक ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं गुरुवार, 1 जनवरी से शुरू हो गई हैं।
बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सभी संबंधित विद्यालय अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से परीक्षार्थियों के नामांक, नाम, पिता का नाम एवं विषयों का विवरण ऑनलाइन जांच सकते हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है या संशोधन प्रस्तावित है तो विद्यालयों को बोर्ड की परीक्षा शाखा से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
बोर्ड की ओर से उच्च माध्यमिक स्तर के प्रायोगिक विषयों की परीक्षाओं के लिए परीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही हैं, जिनकी निगरानी के लिए बोर्ड पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रायोगिक परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा।
-प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित सामग्री मसलन ग्राफ पेपर, ड्रॉइंग शीट्स, उत्तर पुस्तिकाएं आदि बोर्ड की ओर से बनाए गए वितरण केंद्रों पर भेजी गई। शाला प्रधान वितरण केंद्र से प्रैक्टिकल परीक्षा सामग्री ले सकते हैं।
-विषय वार नियुक्त किए गए बाह्य परीक्षकों की सूची, प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश और रोल नंबर आदि बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। जहां शाला प्रधान अपनी आईडी पासवर्ड से निर्देशों का प्रिंटआउट ले सकते हैं।
-प्रायोगिक परीक्षा के लिए आवश्यक सूचनाओं भी वेबसाइट पर अपलोड समय-समय पर की जाएगी। लिहाजा शाला प्रधान परीक्षा अवधि के दौरान नियमित रूप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।
-बाह्य परीक्षकों को उनकी नियुक्ति की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस से दी जाएगी। उसके बाद परीक्षकों को लॉगिन करने पर उन्हें आवंटित विद्यालयों की सूची और नियुक्ति पत्र प्राप्त होंगे।
वहीं, दूसरी ओर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन भी गुरुवार से शुरू हो गए हैं। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने बताया कि अजमेर सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों अहमदाबाद, दिल्ली ईस्ट व वेस्ट, भुवनेश्वर, पटना, गुवाहाटी, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पंचकुला, रायपुर, रांची, हैदराबाद, गुरुग्राम, लखनऊ, देहरादून, बेंगलूरू, चंडीगढ़, भोपाल, विजयवाड़ा, प्रयागराज, नोएडा और पुणे में प्रायोगिक परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन 1 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित किए जाएंगे।
सीबीएसई ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित स्कूलों को प्रायोगिक परीक्षा समाप्त होते ही उसी दिन निर्धारित प्रपत्र में विद्यार्थियों के अंक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके अलावा परीक्षकों को बोर्ड के एप पर विद्यार्थियों की फोटो भी अपलोड करनी अनिवार्य होगी। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत सामने आती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग