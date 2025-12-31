शिक्षा सत्र में बदलाव का असर: बीएलओ शिक्षकों को आधे दिन स्कूल में उपस्थिति की छूट, पढ़ाई पटरी पर रखने की कवायद

स्थिति को और जटिल बना रही है यह हकीकत कि बड़ी संख्या में शिक्षक निर्वाचन कार्यों के तहत बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मतदाता सूची से जुड़े इस अहम प्रशासनिक कार्य में लगे शिक्षकों की कक्षाओं से अनुपस्थिति का सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। शिक्षा जगत में यह चिंता भी व्यक्त की जा रही है कि यदि यही हाल रहा तो अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तरह वार्षिक परीक्षा भी अधूरे पाठ्यक्रम के आधार पर करानी पड़ सकती है।