राजसमंद में दिल दहला देने वाला दोहरा हत्याकांड: 9 माह की गर्भवती और मासूम बेटे की हत्या, सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

Rajsamand Crime News: राजस्थान के राजसमंद जिले के भीम थाना क्षेत्र से गुरुवार को मानवता को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। कुशलपुरा ग्राम पंचायत के चाक हीरात गांव की 9 माह की गर्भवती महिला और उसके दो वर्षीय बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार महिला 11 फरवरी से अपने मासूम बच्चे के साथ घर से लापता थी। परिजनों ने भीम थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुरुवार को भीम तालाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान महिला का शव बरामद हुआ। शव को पत्थर से बांधकर पानी में फेंका गया था ताकि वह सतह पर न आ सके। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग स्तब्ध रह गए।