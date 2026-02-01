CRPF जवान ने पत्नी से घर आने का किया था वादा, लेकिन तिरंगे में चौखट पहुंचा ‘कंकाल’, परिवार में मचा कोहराम

इसके बाद नंदकिशोर का बड़ा पुत्र पंकज कुमार सहित अन्य परिजन नीमच सीआरपीएफ कैंट पहुंचे। वहां अधिकारियों से मुलाकात कर जवान का कमरा देखा गया। सीआरपीएफ प्रबंधन ने भी यही जानकारी दी कि नंदकिशोर 27 दिसंबर को छुट्टी पर घर जाने के लिए निकले थे। एक जनवरी 2026 को नीमच पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। इसके बाद 9 फरवरी को नीमच पुलिस ने जवान के बड़े पुत्र पंकज को सूचना दी कि सीआरपीएफ छावनी परिसर की झाड़ियों में एक कंकाल मिला है, जिसकी पहचान नंदकिशोर प्रजापति के रूप में की गई।