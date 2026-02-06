राजस्थान के इस जिले में पट्टों पर ब्रेक… पंचायत चुनाव तक ग्राम पंचायतें जारी नहीं करेंगी नए पट्टे

सरपंचों का कार्यकाल समाप्त हो जाने और पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायती राज विभाग जयपुर की अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए थे। इनके सहयोग के लिए प्रशासकीय समितियों का गठन भी किया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए था।