सत्ता बनाम सिस्टम: सांसद व एसपी की टकराहट खुलकर सामने आई, सीएम को पत्र लिख की ​शिकायत

इस टकराव की शुरुआत राणा राजसिंह मार्ग के नामकरण विवाद से मानी जा रही है। नगर परिषद ने इस मार्ग का नाम बदलकर आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग कर दिया था। 19 दिसंबर 2025 को बालकृष्ण स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य के निरीक्षण के दौरान मामला तब बिगड़ गया, जब आयुक्त बृजेश रॉय और सभापति की मौजूदगी में विवाद खड़ा हो गया। मार्ग का नाम बदले जाने से नाराज मंगल सिंह और भरत दवे मौके पर पहुँचे और आयुक्त पर स्याही फेंक दी। घटना के बाद मंगल सिंह फरार हो गया, जबकि भरत दवे को मौके पर ही पकड़ लिया गया। आरोप है कि उसके साथ मारपीट हुई, जिसका कथित वीडियो भी सामने आया। इसके बाद भरत दवे पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सांसद ने इस कार्रवाई को एकपक्षीय बताते हुए हस्तक्षेप किया, लेकिन पुलिस अपने निर्णय पर अडिग रही। यहीं से तनाव की दरार और गहरी होती चली गई।