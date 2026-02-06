Political Clash: राजसमंद में सांसद और SP आमने-सामने… चिट्ठियों में दर्ज हो सीएम तक पहुंचा विवाद

सांसद का पत्र 24 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री को भेजा गया। इसमें उन्होंने जिले की कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। सांसद का आरोप है कि एसपी की कार्यप्रणाली से न सिर्फ प्रशासनिक संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि जिले की कानून-व्यवस्था भी खतरे में पड़ गई है। उनका कहना है कि आमजन में असंतोष बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सांसद ने दूसरा पत्र जनवरी में लिखा है, जिसमें उन्होंने जिले की कानून व्यवस्था से जुड़े अनेक आरोप पुलिस पर लगाए हैं।