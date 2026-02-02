राजस्थान की पैडवुमन भावना पालीवाल ने पीरियड्स पर समाज की सोच बदल दी, शर्मिंदगी से शुरू हुई कहानी ने बदली तस्वीर

Padwoman Bhavna Paliwal: राजसमंद में देवगढ़ उपखंड की रहने वाली भावना पालीवाल आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। लेकिन उनकी कहानी किसी मंच से नहीं, बल्कि शर्मिंदगी से शुरू होती है। स्कूल के दिनों में पहली बार पीरियड्स आए। क्लासरूम में खून के दाग, सहेलियों की फुसफुसाहट, शिक्षकों की चुप्पी ऐसा लगा जैसे कोई श्राप लग गया हो, भावना याद करती हैं। हर जगह नियम, पाबंदियां और डर। मन में एक ही सवाल अगर यह प्राकृतिक है, तो इतनी शर्म क्यों? वक़्त बीता, उम्र बढ़ी, लेकिन वह सवाल मन में ही नहीं रहा वह मकसद बन गया।