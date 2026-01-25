महंगाई की मार, बजट की परीक्षा: जेब पर पेट्रोल, सब्ज़ी और स्कूल फीस का दबाव

राजसमंद. राजस्थान के राजसमंद जिले में आम आदमी के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है। पेट्रोल-डीजल, रोजमर्रा की सब्ज़ियां और बच्चों की स्कूल फीस तीनों ने घरेलू बजट को कस कर जकड़ लिया है। ऐसे में फरवरी में पेश होने वाले राजस्थान सरकार के बजट 2026-27 से लोगों की निगाहें टिकी हैं कि क्या यह बजट महंगाई पर काबू पाने में कारगर साबित होगा या नहीं। सबसे पहले बात ईंधन की। जनवरी 2026 में राजसमंद में पेट्रोल की कीमत करीब 105.60 प्रति लीटर और डीजल 91.10 प्रति लीटर दर्ज की गई। यह राष्ट्रीय औसत (पेट्रोल 103.54, डीजल 90.03) से अधिक है। इसकी मुख्य वजह राज्य स्तर पर लगने वाला ऊंचा वैट माना जाता है। ईंधन महंगा होने का असर सिर्फ वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से सब्ज़ी, दूध, अनाज और रोजमर्रा की सेवाएं भी महंगी हो जाती हैं।