25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजसमंद

29 करोड़ से बनेगा 100 बेड का उप जिला चिकित्सालय, जून तक पूरा होने की उम्मीद

भीम. उपखंड मुख्यालय भीम में चिकित्सा सुविधाओं को नई ऊंचाई देने वाला उप जिला चिकित्सालय एवं मातृ-शिशु चिकित्सा इकाई भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दोनों परियोजनाओं के इस वर्ष जून तक पूर्ण होने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से नये वर्ष की शुरुआत में ही यह खबर भीम सहित [&hellip;]

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Madhu Sudhan Sharma

Jan 25, 2026

New Hospital News

New Hospital News

भीम. उपखंड मुख्यालय भीम में चिकित्सा सुविधाओं को नई ऊंचाई देने वाला उप जिला चिकित्सालय एवं मातृ-शिशु चिकित्सा इकाई भवन निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। दोनों परियोजनाओं के इस वर्ष जून तक पूर्ण होने की उम्मीद है। राज्य सरकार की ओर से नये वर्ष की शुरुआत में ही यह खबर भीम सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। भीम से लगभग 100 किलोमीटर की परिधि में स्थित भीलवाड़ा और ब्यावर जिले के टॉडगढ़, रायपुर, बदनोर, करेड़ा और आसींद क्षेत्रों की लाखों की आबादी को इन दोनों अत्याधुनिक चिकित्सा भवनों से बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

एनएचएम और डीएमएफ फंड से मिल रही दो बड़ी स्वास्थ्य परियोजनाएं

भारत सरकार के नेशनल हेल्थ मिशन एवं डिस्ट्रिक मिनरल फंड ट्रस्ट के बजट से भीम को कुल दो अत्याधुनिक चिकित्सा भवन मिलने जा रहे हैं। इससे क्षेत्रीय स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत आधार मिलेगा और गंभीर रोगियों को बड़े शहरों की ओर रेफर करने की मजबूरी कम होगी। एनएचएम के ठेकेदार कंपनी के प्रोजेक्ट इंचार्ज सागर पंवार ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 29 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 100 बेड का उप जिला चिकित्सालय भवन लगभग अंतिम दौर में है। आगामी वर्ष में यह भवन आमजन के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाएगा।

मरीजों को ये मिलेंगी सुविधाएं

  • 10 आधुनिक इनडोर वार्ड
  • सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्स-रे एवं सोनोग्राफी
  • लाल, पीला और हरा जोन आधारित आपातकालीन व्यवस्था
  • एचडीयू कम आईसीयू एवं आइसोलेशन यूनिट
  • इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर
  • बहिरंग रोगी विभाग (ओपीडी)

यह पूरा भवन चिकित्सा विभाग द्वारा एनएचएम प्रोजेक्ट के अंतर्गत निर्मित किया जा रहा है।

50 बेड की मातृ-शिशु गहन चिकित्सा इकाई भी लगभग पूर्ण

डिस्ट्रिक मिनरल फंड ट्रस्ट के माध्यम से पूर्ववर्ती गहलोत सरकार द्वारा स्वीकृत 50 बेड की मातृ एवं शिशु गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। यह भवन भी आगामी वर्ष में आमजन को समर्पित होने की उम्मीद है। इससे 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित तीन जिलों की प्रसूता एवं धात्री महिलाओं के साथ-साथ नवजात शिशुओं को उन्नत चिकित्सा सेवाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकेंगी।

एमसीएच विंग में मिलेंगी ये सुविधाएं

  • 5 अत्याधुनिक वार्ड
  • शिशु रोग एवं स्त्री रोग के अलग-अलग ओपीडी
  • अल्ट्रासाउंड सुविधा
  • एचडीयू एवं प्रयोगशाला
  • 8 लेबर रूम
  • ऑपरेशन थियेटर
  • एसएनसीयू
  • काउंसलिंग सेंटर एवं पोस्ट ऑपरेशन थियेटर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Jan 2026 11:50 am

Published on:

25 Jan 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Rajsamand / 29 करोड़ से बनेगा 100 बेड का उप जिला चिकित्सालय, जून तक पूरा होने की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

राजसमंद

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

महंगाई की मार, बजट की परीक्षा: जेब पर पेट्रोल, सब्ज़ी और स्कूल फीस का दबाव

Rajasthan Budgey 2026. News
राजसमंद

बजट में जनता को कई उम्मीद, टीएसपी की तर्ज पर बने मगरा सब प्लान, मगरा बोर्ड को मिले 1 हजार करोड़

Rajasthan Budgey 2026
राजसमंद

स्टार्टअप इकोसिस्टम की दिशा में हो काम, युवाओं को मिले विशेष प्रोत्साहन,सरकार खोले स्टार्टअप के द्वार

StartUp And Innovations
राजसमंद

सर्द हवाओं ने बदला मौसम का मिज़ाज, धूप में भी ठिठुरन बरकरार,दो दिनों में तेजी से बढ़ी सर्दी

Cold Wave News
राजसमंद

राजस्थान के इस जिले में 29 करोड़ लागत से बनेगा 100 बेड का उप जिला अस्पताल, 5 महीने में होगा तैयार

भीम उपखंड मुख्यालय पर निर्माणाधीन 100 बेड का उप जिला अस्पताल, पत्रिका फोटो
राजसमंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.