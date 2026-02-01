1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

‘जाति पाति की खाईयों को पाटने पर ही देश बनेगा हिन्दू राष्ट्र’

मेहन्दुरिया में विराट हिन्दू सम्मेलन के तहत कलश यात्रा व धर्म सभा आयोजित हुई, जिसमें जाति भेद मिटाकर सामाजिक समरसता व हिन्दू एकता पर जोर दिया गया।

2 min read
Google source verification

राजसमंद

image

Ankit Sai

Feb 01, 2026

पांडाल में बैठी महिलाएं

फाइल फोटो-पत्रिका

राजसमन्द: रेलमगरा, उपखण्ड के मेहन्दुरिया मे रविवार को विराट हिन्दू सम्मेलन के तहत कलश यात्रा एवं धर्म सभा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा कलश पूजन के पश्चात क्यारे वाले हनुमान मंदिर परिसर से रवाना हुई जो गाडरी मोहल्ला, ब्राह्मण मोहल्ला, वैष्णव मोहल्ला होते हुए राजकिय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रागण मे पहुँची।

कलश यात्रा मे ठाकुरजी के सुसज्जित बैवाण, बग्घीया, ऑपन जीप आदि मे राम दरबार, शिव परिवार, गणतपति आदि की झांकिया शामिल हुई साथ ही बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु सिर पर कलश धारण किए भक्ति गीत गाते शामिल हुई। कलश यात्रा में मेहन्दुरिया सहित क्षेत्र के दरीबा, माताजी का खेड़ा राजपुरा, शोपुरा, मालीखेड़ा, मकनपूरिया आदि गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रद्धालु शामिल हुए।

कलश यात्रा समाप्ति पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित धर्म सभा में नृसिंह द्वारा आकोला के संत बजरंगदास त्यागी ने कहा कि भारत को विश्व गुरू बनाने के लिए तथा अपनी संस्कृति व भारत को हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा का देश बनाने के लिए सभी जातियों को एक मंच पर आकर सामाजिक भाईचारा तथा जाति पाती की खाई को खत्म करना होगा। संत ने कहा कि यह प्रयास सराहनीय है।

धर्म सभा को सम्बोधित करते हुए आर एस एस के विभाग सर संघ चालक फतहलाल सामसुखा ने कहा कि बल बुद्धि विध्या देऊ मोही हरउ कलेश विकार। हम हनुमान चालिसा भगवान हनुमानजी से मांगते है, हम बल व बुद्धी ओर विध्या से परिपूर्ण हमे दो जिससे हम राष्ट्र के काम आ सके, हिन्दू धर्म के काम आ सके तथा हमारे धर्म ओर हमारे राष्ट्र के सारे जगडे विकार खत्म हो जाए, देश में आज के परिपेक्ष मे हिन्दुओ मे जागृति का आनीं जरूरी है, जिससे विश्वशान्ति कायम हो सके।

आज संकल्प ले सब लोग आने वाले दिनो भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। इससे पूर्व अतिथि के रूप में उपस्थित संत बजरंगदास महाराज, फतहलाल शामसुखा, जगदीशचंद्र दाधीच एवं महिला वक्ता अरूणा जोशी का चतरसिंह राजावत, ओमप्रकाश वैष्णव, जगदीश ओजा, किसनलाल सालवी, भैरूलाल बैरवा तथा फतह लाल, धनराज प्रजापत, इन्द्रसिंह राणावत, रामस्वरूप ईनाणी, प्रेम देवी, प्रभा देवी, पिंकी खटीक, राधा देवी, सुषमा राजपुत, बाबू जोगी, कन्हैयालाल भील, हीरालाल आदि ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन भगवानलाल सुखवाल ने किया।

ये भी पढ़ें

Union Budget 2026 : राजस्थान से सौतेलापन? बजट भाषण में नाम गायब होने पर गहलोत का तीखा बयान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Feb 2026 07:18 pm

Published on:

01 Feb 2026 07:08 pm

Hindi News / News Bulletin / ‘जाति पाति की खाईयों को पाटने पर ही देश बनेगा हिन्दू राष्ट्र’
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जिलेभर में हिंदू सम्मेलन के तहत हुए आयोजन, महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली

Bundi : शहर-गांव में निकली शोभायात्राएं, श्रीराम के गूंजे जयकारे
बूंदी

सपोटरा: यूजीसी बिल को शीघ्र लागू करे सरकार, बैठक में की चर्चा

मीणा धर्मशाला में यूजीसी बिल के समर्थन में आयोजित बैठक में उपस्थित पदाधिकारी व समाजजन।
करौली

एमपी में फिर ओला-बारिश, रोड पर बिछी ओलों की सफेद चादर

neemuch
भोपाल

होटल फेडरेशन की ओर से हुआ आयोजन

Bundi : स्वच्छ बनाने की पहल, दुकानदारों को बांटे डस्टबिन
बूंदी

केंद्रीय बजट में युवाओं के लिए क्या खास, सरकार ने स्किल, जॉब और फ्यूचर पर किए कई बड़े ऐलान, जगी उम्मीदें

Budget 2026
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.