‘जाति पाति की खाईयों को पाटने पर ही देश बनेगा हिन्दू राष्ट्र’

धर्म सभा को सम्बोधित करते हुए आर एस एस के विभाग सर संघ चालक फतहलाल सामसुखा ने कहा कि बल बुद्धि विध्या देऊ मोही हरउ कलेश विकार। हम हनुमान चालिसा भगवान हनुमानजी से मांगते है, हम बल व बुद्धी ओर विध्या से परिपूर्ण हमे दो जिससे हम राष्ट्र के काम आ सके, हिन्दू धर्म के काम आ सके तथा हमारे धर्म ओर हमारे राष्ट्र के सारे जगडे विकार खत्म हो जाए, देश में आज के परिपेक्ष मे हिन्दुओ मे जागृति का आनीं जरूरी है, जिससे विश्वशान्ति कायम हो सके।