राजसमंद में 15 लाख के महंगे मोबाइल ले उड़े चोर, दुकान में छोड़ गए खाली बॉक्स

मौके पर यह भी पाया गया कि चोर मोबाइल के बॉक्स दुकान में ही फेंककर चले गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले दुकान के शटर को हल्का सा काटा, फिर शटर को ऊपर उठाकर अंदर प्रवेश किया और योजनाबद्ध तरीके से मोबाइल चोरी कर लिए। दुकान मालिक ने 15 लाख रुपये के मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट राजनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।