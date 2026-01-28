राजसमंद में 15 लाख के महंगे मोबाइल ले उड़े चोर, दुकान में छोड़ गए खाली बॉक्स

मोबाइल शॉप में चोरी की वारदात, जांच करती पुलिस, पत्रिका फोटो
राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान से करीब 15 लाख रुपए कीमत के मोबाइल चुरा ले गए। यह दुकान शहर के बीचों-बीच होने के बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर घटना को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि चोरी की यह वारदात मंगलवार तड़के हुई।
दुकान मालिक अनिल पालीवाल ने इस संबंध में राजनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार उनकी दुकान सौ फीट रोड पर स्थित है, जहां विभिन्न कंपनियों के महंगे मोबाइल रखे हुए थे। रोज की तरह दुकान बंद कर वे घर चले गए थे, लेकिन सुबह घटना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे।
बताया जा रहा है कि सुबह पड़ोसी दुकानदार ने दुकान की संदिग्ध स्थिति देखकर मालिक को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद अनिल पालीवाल दुकान पर पहुंचे और अंदर का नजारा देखकर हतप्रभ रह गए। दुकान के भीतर सामान बिखरा हुआ था और मोबाइल गायब थे। इसके बाद उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
फुटेज में 4-5 लोग दुकान के अंदर चोरी करते हुए नजर आए। अज्ञात चोरों के हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में उन्होंने मोबाइल तलाशे और चोरी कर लिए। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले लोगों ने अपने चेहरों पर कपड़े बांध रखे थे, जिससे उनकी पहचान नहीं हो सकी।
घटना की जानकारी तुरंत राजनगर थाने में दी गई। सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार भी मौके पर एकत्रित हो गए। सुबह पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पूरे मामले का मुआयना किया। पुलिस ने दुकान और आसपास के क्षेत्र में जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
मौके पर यह भी पाया गया कि चोर मोबाइल के बॉक्स दुकान में ही फेंककर चले गए। जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले दुकान के शटर को हल्का सा काटा, फिर शटर को ऊपर उठाकर अंदर प्रवेश किया और योजनाबद्ध तरीके से मोबाइल चोरी कर लिए। दुकान मालिक ने 15 लाख रुपये के मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट राजनगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
