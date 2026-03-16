सपनों की नई शुरुआत: महिलाओं के उत्साह के बीच 22 हजार से अधिक नवसाक्षरों ने दी परीक्षा

देवगढ़ ब्लॉक में भी साक्षरता की यह मुहिम उत्साह के साथ आगे बढ़ती दिखी। यहां दौलपुरा, ईशरमंड, जीरण, मियाला, नराणा, नरदास का गुड़ा, सांगावास, सोहनगढ़, स्वादड़ी ताल और विजयपुरा सहित 11 पीईईओ केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 2400 नवसाक्षरों ने भाग लिया। ब्लॉक समन्वयक नारायणसिंह काछबली ने बताया कि सभी नवसाक्षरों का एनआईएलपी पोर्टल पर पंजीकरण किया जा चुका है। परीक्षा के सफल संचालन के लिए ब्लॉक परीक्षा कंट्रोल रूम में आरपी दीपेश कुमार, लक्ष्मीलाल और राहुल शर्मा को जिम्मेदारी दी गई, जबकि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दयानंद ने नोडल अधिकारी की भूमिका निभाई। साक्षरता कार्यक्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि यह परीक्षा सिर्फ अंक पाने की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों की कहानी है। कई नवसाक्षरों के लिए यह दिन उनके जीवन का ऐसा पल बन गया, जब उन्होंने पहली बार कलम से अपने सपनों को लिखने की कोशिश की।